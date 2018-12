Les 10 nouvelles du sport à Ottawa et Gatineau en 2018

Les nouvelles du sport sont toujours nombreuses dans la région d'Ottawa et de Gatineau. Les athlètes d'élite sont nombreux et les clubs professionnels occupent une grande part de l'actualité sportive. Voici ce qui a retenu l'attention en 2018.

Tyrans remplacent le Hull-Volant

Les athlètes du programme sport-études de la polyvalente Nicolas-Gatineau s'entraînent à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Le baseball junior élite aura de nouvelles couleurs en 2019. Un nouveau groupe de propriétaires s'est porté acquéreur du Hull-Volant qui a été rebaptisé les Tyrans de Gatineau. Le trio, composé de l'entraîneur Stéphane Pétronzio et des deux joueurs professionnels Phillippe Aumont et Sébastien Boucher, apportera un souffle nouveau au baseball élite dans la région. D'ailleurs, Aumont envisage toujours de poursuivre sa carrière chez les professionnels, après avoir lancé dans les ligues mineures pour l'organisation des Tigers de Détroit, en 2018.

Mélodie Collard fait un bond de 1000 rangs dans les classement mondiaux juniors

Mélodie Collard, 14 ans, participera pour la première fois au Challenger de Gatineau. Photo : Radio-Canada

L'année 2018 a véritablement été celle de l'affirmation pour la jeune joueuse de Tennis Mélodie Collard. L'adolescente de 15 ans a remporté deux tournois ITF en simple en amérique latine et a connu beaucoup de succès en double également. Ses performances lui ont permis de faire un bond de 1000 rangs au classement mondial junior. Elle est maintenant considérée parmi les 500 meilleures joueuses au monde.

Barriault accède à l'UFC et Leduc champion

Le champion TKO, 185 et 205 livres, Marc-André Barriault Photo : Facebook / Marc-André Barriault

L'Outaouais fait de plus en plus sa place dans le monde des arts martiaux mixtes. À preuve, Marc-André Barriault, originaire de Gatineau, vient tout juste de signer un contrat avec l'organisation la plus prestigieuse au monde, l'UFC. Barriault devrait faire ses débuts en février 2019 après avoir dominé l'organisation TKO, au Québec. Le combattant, qui demeure maintenant à Québec, était champion dans deux catégories de poids différentes avant de s'entendre avec l'UFC.

L'adepte de boxe thailandaise Dave Leduc s'est établi en Thaïlande pour vivre de la passion. Photo : Radio-Canada / Kim Vermette

Son bon ami Dave Leduc, avec qui il a été formé au Club Patenaude de Gatineau, poursuit de son côté sa route dans le monde de la boxe birmane. Leduc est toujours champion du monde de Lethwei, un sport de combat à mains nues, qu'on considère comme le plus brutal de la planète.

Jonathan David nouvelle coqueluche

Jonathan David lors du match contre les Îles vierges américaines Photo : Courtoisie / Soccer Canada

Il est sorti de nulle part et il est la vedette montante du soccer canadien. Jonathan David jouait à Ottawa, pour un petit club amateur, il y a moins d'un an. Il remplit maintenant les filets en première division de Belgique. Ses succès offensifs lui ont ouvert les portes de la sélection canadienne en 2018. À seulement 18 ans, David, élevé dans le secteur de Gloucester, est devenu le plus jeune joueur à marquer pour le Canada à son tout premier match. Les amateurs de soccer devront avoir le jeune homme à l'oeil en 2019.

La retraite pour Louisbert Altidor

Le boxeur Louisbert Altidor lors d'un combat Photo : Facebook - Eye of the tiger management

Le monde de la boxe a été durement touché en 2018. Le premier événement qui vient en tête est le retentissant KO subi par Adonis Stevenson lors de son dernier combat, au centre Vidéotron de Québec, à la fin novembre. Le boxeur lutte depuis pour sa vie. Un autre boxeur, Louisbert Altidor, a décidé de mettre un terme à sa carrière avant de vivre un scénario semblable. Le boxeur originaire d'Ottawa a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) au début du mois d'août. L'athlète de 31 ans a pris la difficile décision de ne plus boxer.

Les athlètes de la région aux Jeux Olympliques

La célébration d'Olivier Rochon après une descente aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Les skieurs de la région n'étaient pas favoris pour remporter une médaille aux Jeux d'hiver 2018... ils n'en ont pas remporté non plus. Mais ils ont fait vivre de grandes émotions aux spectateurs. D'abord, Olivier Rochon en ski acrobatique. L'athlète de Gatineau, à ses premiers Jeux, a pris le 5e rang de son épreuve. Il était à un saut de remporter la médaille d'Or et a chuté en tentant le tout pour le tout. Dustin Cook et Valérie Grenier peuvent aussi être fiers de leurs performances. Cook, originaire de l'Outaouais, a pris le 9e rang de l'épreuve du Super-G. Grenier, de l'Est ontarien, a surpris tout le monde au combiné alpin, avec une 6e place. Elle sera à surveiller à Pékin en 2022.

Ivanie Blondin Photo : Associated Press / Sergei Grits

Les Jeux de Pyeonchang devaient être les Jeux de la consécration pour les patineurs d'Ottawa Ivanie Blondin et Vincent De Haître. Ils ont plutôt été les Jeux de la déception­. Aucun des deux n'a été en mesure de rapporter une médaille dans la capitale. Blondin a été victime d'une chute et d'un bris d'équipement à sa meilleure épreuve, celle de la poursuite, ce qui l'a privée d'une médaille. De Haître de son côté, a subi une vilaine blessure au tout début des Jeux, ce qui l'a empêché de se faire justice.

B rooke Henderson marque l'histoire du golf canadien

Saison de rêve pour Maxime Crépeau, difficile saison pour le Fury

Maxime Crépeau Photo : Radio-Canada

L'Impact de Montréal refusait de lui faire confiance. En prêt à Ottawa, le gardien québécois Maxime Crépeau, a réellement pris son envol chez les professionnels. Malgré une équipe qui n'a pas participé aux séries éliminatoires pour une 3e fois depuis son arrivée dans la United Soccer League (USL), Crépeau a battu le record de ligue et le record d'équipe, pour le plus grand nombre de blanchissages en une saison, avec 15 jeux blancs en 31 départs. Au terme de cette magnifique saison, l'Impact de Montréal a échangé le jeune gardien aux Whitecaps de Vancouver, maintenant dirigée par Marc Dos Santos, ancien entraîneur du Fury.

Le Rouge et Noir à la Coupe Grey

Trevor Harris, après la défaite à la Coupe Grey du Rouge et Noir Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

L'équipe de football professionnelle de la capitale a atteint la grande finale de la Coupe Grey pour une 3e fois en 4 ans en 2018. Même si le précieux trophée a échappé à la formation de Rick Campbell (défaite de 27-16 face aux Stampeders de Calgary) il faut saluer le travail de l'organisation qui offre, chaque année, un produit de qualité aux partisans de la Ligue canadienne dans la région. Le directeur général Marcel Desjardins aura beaucoup de travail pendant la saison morte pour maintenir une équipe compétitive, mais il s'est déjà assuré les services de son leader en défensive, Antoine Pruneau, pour trois saisons.

Année de misère pour les Sénateurs : Karlsson échangé

Erik Karlsson disputait un premier match contre son ancienne équipe. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

L'année 2018 a été cauchemardesque pour les Sénateurs et leurs partisans. Les difficultés avaient commencé en décembre 2017 avec les déclarations du propriétaire Eugene Melnyck, selon lesquelles il pourrait déménager l'équipe si la formation ne reçoit pas plus d'appui. Depuis, l'équipe a manqué les séries, échangé son capitaine Erik Karlsson et peine à attirer plus de 12 000 spectateurs en moyenne au Centre Canadian Tire. Si ce n'était pas suffisant, Melnyk est en guerre ouverte avec son ancien partenaire John Ruddy et le projet de développement des Plaines LeBreton est sur la glace... sans mauvais jeu de mots.