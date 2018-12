Notre-Dame-de-la-Salette souhaite quitter la MRC des Collines-de-l'Outaouais

La MRC de Papineau a voté à l'unanimité pour l’adhésion de la Municipalité mercredi. Le lendemain, la MRC des Collines-de-l'Outaouais a voté aussi à l'unanimité pour le départ de la Ville.

Notre conseil a passé une résolution demandant au MAMH de faire une étude de faisabilité, on a demandé aussi à la MRC de Papineau de faire la même démarche et aussi à la MRC des Collines [...] , explique Denis Légaré, en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

On est dans une situation particulière [...] il y a Val-des-Bois, Bowman, Denholm et Notre-Dame-de-la-Salette. Ces quatre Municipalités-là font partie de quatre MRC différentes. Cette situation-là nous force à travailler en silo [...] chacun pour soi parce que le développement économique se fait à travers les MRC , poursuit le maire.

Dans sa requête, Notre-Dame-de-la-Salette fait notamment valoir que son indice de vitalité économique, qui se chiffre à - 5,3, est beaucoup plus près de celles des villages voisins de Bowman (- 10,6), Val-des-Bois (- 6,4) et Mulgrave-et-Derry (- 6), trois localités situées dans dans la MRC de Papineau, que de celle des six autres localités de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Le Classement des MRC selon l'indice de vitalité économique, établi en 2014 par l'Institut de la statistique du Québec, plaçait la MRC de Papineau au 84e rang sur 104 avec un indice de - 6,4. La MRC des Collines-de-l'Outaouais se hissait pour sa part au 4e rang dans la Belle Province, avec une cote de 18,4.

L'idée du maire est donc de revitaliser sa municipalité en changeant de MRC. Dans la dernière année, on a perdu notre caisse populaire, notre poste, notre bar, donc on est en train de perdre tous nos commerces , détaille-t-il.

De plus, le maire croit que Notre-Dame-de-la Sablette présente des enjeux communs à ceux des autres Municipalités de la MRC de Papineau.

La décision finale reviendra à la ministre québécoise des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), Andrée Laforest.