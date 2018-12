Un bilan migratoire positif pour la MRC des Basques, selon le préfet

M. Denis précise que cette bonne nouvelle au plan démographique survient pour une troisième année consécutive.

Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui débarquent dans la MRC des Basques qu'il y en a qui partent. [...] C'est une excellente nouvelle pour nous. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques

Il n'en demeure pas moins que dans les années 1960, 16 000 personnes habitaient dans les Basques. On y trouve maintenant un peu moins de 9000 habitants.

Selon le plus récent bulletin régional de l'Institut de la statistique du Québec, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient pas moins de 30,4 % de la population des Basques en 2016.

Bertin Denis qualifie ce bilan migratoire d'extraordinaire pour la pérennité de la région. Photo : Page Facebook/Tourisme Bas-Saint-Laurent

Au cours de la même année, la proportion des citoyens de 20 ans et moins était de 15,8 %, soit pratiquement deux fois moins de gens.

Ceci dit, on voit que ce sont des jeunes qui reviennent. C'est une nouvelle extraordinaire qui assure la pérennité de la région , affirme le préfet.

La MRC des Basques divulguera les chiffres officiels de ce bilan migratoire au retour de la période des fêtes.