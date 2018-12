La pluie verglaçante perturbe l’état des routes

Le site gouvernemental de l’état des routes Highway Hotline déconseille de circuler sur l’autoroute 11 entre Rosthern et Duck Lake. La circulation était précédemment déconseillée sur une majeure partie de l’autoroute 11.

Les routes sont également glissantes dans l’ensemble du nord et du centre de la province suivant le trajet de l’autoroute 16 et les routes perpendiculaires. Il s’agit de la même situation dans la région de Moose Jaw à Swift Current et au sud jusqu’à la frontière américaine.

Fermeture ou ralentissement du transport local

Le Conseil des écoles fransaskoises a annulé le transport scolaire pour les routes rurales des localités de Delisle, Perdue, Warman et Martensville, car les routes étaient trop glissantes ce matin.

La Ville de Moose Jaw suspend temporairement son service d'autobus le temps de sabler les routes glacées. Le service devrait reprendre à 10 h.

Verglas partout en province

Environnement Canada a diffusé des avertissements de pluie verglaçante et de neige pour plusieurs secteurs de la Saskatchewan.

Avertissement de pluie verglaçante en vigueur pour : Regina

Fort Qu'Appelle - Indian Head - Lumsden - Pilot Butte

Yorkton - Melville - Esterhazy

Selon Brad Vrolijk, météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada, la pluie verglaçante a commencé au nord de la route Yellowhead, près de North Battleford, jeudi soir, et s’est déplacée vers l’est par Saskatoon, le long de la route 11 et dans le sud-est de la province.

Il a ajouté que vendredi matin, la pluie verglaçante s'était installée à Regina et se dirigeait vers l'est, en direction du Manitoba, et devrait s'atténuer au cours des deux prochaines heures

Transport aérien

Le transport aérien pourrait être également ralenti. Les autorités de l’aéroport conseillent aux voyageurs d’arriver au moins 90 minutes d’avance. À l’approche des fêtes, c’est l’une des journées les plus achalandées.