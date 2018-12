2018 dans la Fransaskoisie : une année faste en projets et en émotions (partie 1)

JANVIER

L’Université de Regina et la Cité universitaire francophone ont commencé dès la fin janvier à souligner les 50 ans de français de cet établissement scolaire. Une activité qui a eu lieu le 30 incluait notamment une visite des lieux. Cette activité a entre autres servi à réitérer l'importance de l'endroit et à mieux faire connaître les services disponibles aux étudiants en français.

Bâtiment hébergeant la Cité universitaire francophone à l'Université de Regina en Saskatchewan Photo : Cité universitaire francophone

L’année 2018 marquait également le bicentenaire de la présence catholique dans l’Ouest canadien. Ce fut l’occasion pour Florent Bilodeau, Laurier Gareau et Monseigneur Thévenot de rappeler l’importance qu’ont eue les membres du clergé catholique dans l’enseignement du français en Saskatchewan. Notre reportage ici.

Fin janvier, des artistes fransaskois se sont illustrés lors du festival Winterruption, une extension hivernale du Folk Fest de Regina, créée il y a 3 ans. Le Fransaskois Lord Byron et le groupe de musique traditionnelle la Raquette à claquettes ont réchauffé les foules lors du festival.

FÉVRIER

Depuis 1995, ce mois est l’occasion, année après année, de célébrer l’histoire des Noirs au pays pour souligner leur contributions au patrimoine canadien. Le milieu francophone de la Saskatchewan y a également participé. Pour un rappel des principaux événements, c’est ici.

Puis, un certain 17 février s’est déroulé une journée de musique et de rassemblement proposé par l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg (ACFG) et le Conseil culturel fransaskois (CCF), preuve encore une fois que la communauté ne s'est pas ennuyée.

L'hôtel de ville et la rue principale de Gravelbourg Photo : Radio-Canada / Vincent H. Turgeon

Avons-nous manqué un rendez-vous avec l’histoire? Le 25 février dernier, la Saskatchewan aurait pu également fêter, parmi les innombrables anniversaires de 2018, ses 30 ans de statut bilingue. Il y a la cause Mercure. Une victoire qui a été de courte durée puisque la décision qui en a résulté sera annulée deux mois après.

MARS

Mars étant le mois de la francophonie, beaucoup d’activités s’y déroulent, comme c'est la tradition. On célébrait d’ailleurs cette année les 20e Rendez-vous de la francophonie, durant lesquels de nombreuses activités se sont tenues jusqu’au 21 mars.

En marge de ces Rendez-vous, le mois de mars est rempli d'événement de toute sorte. Il y a eu le Forum local du français pour l’avenir le 1er. Une journée durant laquelle des élèves avaient la possibilité de vivre dans un français plus vivant, en dehors d’un cadre scolaire, c’est ce que soulignait l’un des organisateurs au micro de l’animatrice Marjolaine Perron.

Du 8 au 10 mars, la Cité universitaire francophone de l’Université de Regina a accueilli le colloque Perspectives d'autochtonisation chez les francophones, organisé par le Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire. Le professeur Jérôme Melançon a d'ailleurs expliqué le concept d’autochtonisation lors d’une entrevue au micro de Doris Labrie.

Le Théâtre Oskana à Regina s’est attaqué à un gros morceau des classiques américains en présentant la pièce Un tramway nommée désir à la mi-mars.

Le 15 mars, les festivités pour célébrer les 50 ans de la Cité étaient de retour à l'occasion du lancement du livre Contre tout attente de Michael Poplyansky, qui souligne justement le maintien du français sur le campus de l’Université de Regina.

AVRIL

Le 3 avril, Michel Bissonnette a visité la communauté fransaskoise lors d’un passage dans l’Ouest. C’est la première visite du vice-président principal de Radio-Canada en Saskatchewan. Au micro de l’animatrice de l’émission Pour faire un monde Doris Labrie, il a rappelé l’importance du diffuseur public pour les communautés de langues minoritaires.

Fin avril, le traditionnel rendez-vous annuel du Francothon a changé de formule et s’est invité dans vos maisons… ou presque! En effet, le Francothon s’est exporté de son traditionnel rendez-vous réginois pour voyager dans les différentes communautés francophones de la province. Ça se passait du 19 au 28 avril et c’est la communauté de Zenon Park qui a organisé le coup d’envoi des festivités et des différents rassemblements. La semaine a permis de ramasser un total de 73 707 $.

MAI

La CAFS célébrait ses 10 ans. L'anniversaire est souligné lors du traditionnel Gala africain le 12 mai, gala qui souffle également 10 bougies. Jean Nepo et Vénérand Harimenshi sont revenus sur les principaux engagements, appuis et succès de l’organisme depuis les débuts lors d’une entrevue au micro de Doris Labrie à l’émission Pour faire un monde.

Nouveauté cette année, le Festival Cinergie, en plus de ses rendez-vous cinématographiques francophones de mai à Saskatoon, a lancé des tournées en région et a encouragé les communautés à prendre en charge des soirées de projection de films.

Fin mai, le Congrès des sciences humaines a eu lieu à Regina. Décidément, la ville était en état d'effervescence avec ces rassemblements de chercheurs et d’universitaires. C’est dans cette ambiance qu’est lancé le 27, aux Éditions de la nouvelle plume, le premier ouvrage de poésie-photo d’Estelle Bonetto, À fleur d’âge. Quelques jours plus tard, la troisième édition de la pièce en un acte La trahison de Laurier Gareau est aussi publiée.

Estelle Bonetto Photo : Radio-Canada

JUIN

C'est le retour du pavillon africain au festival des cultures Mosaic, après 15 ans d’absence. Est-ce un hasard-ce si la CAFS fête ses 10 ans la même année? Peut-être ou peut-être pas… Plusieurs pays du continent africain y ont été représentés sous un même pavillon à Regina.

À la mi-juin, la Société historique de la saskatchewan a reçu un prix du lieutenant-gouverneur pour les journées du patrimoine de 2017.

De gauche à droite : le lieutenant-gouverneur Tom Molloy, la présidente de la Société historique de la Saskatchewan Alice Gaudet, Bruce Sinclair, Alexandre Chartier, Annette Labelle, Sylvie Fletcher, Frédérique Cyr Michaud et Patricia Choppinet. Photo : Radio-Canada / soumise par Alexandre Chartier

Et pour finir cette première partie de notre bilan de l’année, soyons un peu chauvins, et parlons d’une fierté à la fois fransaskoise mais aussi pour ICI Saskatchewan.

Fin juin, notre collègue de Radio-Canada François Dubé a quitté Radio-Canada, mais non pas la Saskatchewan, pour un départ à la retraite après 29 ans de services. François Dubé a été une figure marquante dans le monde fransaskois, ayant commencé sa vie fransaskoise à Gravelbourg comme directeur aux loisirs au Collège Mathieu.

Les six autres mois de l'année seront revus dans un autre texte, une deuxième partie à paraître vendredi.