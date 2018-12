Des employés d'un restaurant Stella's votent pour la syndicalisation

Vingt travailleurs du restaurant Stella's situé dans le village Osborne à Winnipeg ont voté jeudi pour l'adhésion à la section locale du Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce du Canada (TUAC Canada).

Le résultat du vote de trois autres employés n'a pas été dévoilé. Six employés n’ont pas exprimé leur vote.

Selon le président de la section locale du syndicat TUAC, Jeff Traeger, « Un taux d'approbation de 86 % représente un message très solide envoyé à l'employeur. Les employés veulent être représentés par un syndicat. »

La campagne de dénonciation notmystellas est à l'origine du mouvement de syndicalisation des employés. Mais les employés ont soulevé plusieurs autres problèmes. Jeff Traeger, président de la section locale du syndicat des TUAC

Dans un communiqué publié à la suite du vote de jeudi, le syndicat TUAC annonce qu’il représentera tous les serveurs, laveurs de vaisselle, cuisiniers, hôtes et baristas du restaurant Stella’s de la rue Osborne.

Le groupe Stella’s compte six autres établissements à Winnipeg et emploie plus de 500 personnes au total. Le syndicat a également présenté une demande à un autre restaurant, situé au 116, rue Sherbrook. D’après M.Traeger, les travailleurs de ce restaurant voteront sur la possibilité d’une adhésion au syndicat vendredi.

En raison de problèmes en suspends qui doivent être résolus, le président de la section locale du syndicat explique que les votes pourraient ne pas être comptés le même jour.

La campagne notmystellas avait été lancée sur les réseaux sociaux par des employés afin de dénoncer les mauvais traitements en milieu de travail dans la chaîne de restaurants de Winnipeg. Peu après la création d'un compte Instagram, en novembre, des dizaines d’employés, anciens et actuels, ont dévoilé des cas de harcèlement sexuel, de discrimination, de brimades et de mauvais traitements de la part de cadres supérieurs.