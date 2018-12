Aréna de Saint-Arthur : le maire Michel Soucy ne baisse pas les bras

Un incendie a détruit l’aréna en mars 2014. La communauté a reconstruit la structure l’année suivante, au coût de 2,4 millions de dollars, avec son argent et celui provenant de l’assureur.

La reconstruction n’a pas connu d’autres progrès depuis ce moment.

La communauté a soumis des demandes de financement aux gouvernements, mais le provincial vient de se retirer du projet.

Ce projet particulier a été retiré. L’annulation de l’approbation du provincial pour ce projet a été faite le 5 novembre , affirme Bruce Macfarlane, directeur des communications de la Société de développement régional.

Le maire Soucy croit que la participation financière du provincial n’est que mise en veilleuse, après en avoir parlé au vice-premier ministre, Robert Gauvin, et à la ministre responsable de la Société de développement régional, Andrea Anderson-Mason, après le 5 novembre.

Là on a su qu’Ottawa allait de l’avant, par l’entremise de certains canaux, que le dossier avançait assez bien. Mais voilà que les élections arrivent et on a ce qu’on voit aujourd’hui que Fredericton se retire, mais moi, je n’ai aucun document en main qui me dit que le projet est à l’eau. On m’a seulement dit que chaque projet allait être évalué à sa juste valeur. J’attends encore des nouvelles du ministère , affirme Michel Soucy.

Le maire d'Atholville, Michel Soucy, reste optimiste au sujet de la reconstruction de l'aréna de Saint-Arthur. Photo : Radio-Canada

Dans l’état actuel du dossier, explique le maire, le provincial fournirait 1,6 million de dollars, la communauté paierait 400 000 $, et le fédéral se chargerait du reste. Il n’est pas question pour le maire Soucy de renoncer au projet.