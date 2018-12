Cinq chevaux tués à la suite de l'incendie d'une écurie en banlieue de Toronto

En revanche, les 32 autres chevaux hébergés dans l'écurie ont pu être sauvés, selon le chef du service des incendies de Milton Dave Pratt.

Il s'agit de chevaux de course sous harnais.

Beaucoup d'entre eux étaient effarouchés, raconte Ellie Bale de la Police régionale de Halton. Les policiers, les pompiers et les employés de l'écurie ont tenté de sortir les chevaux de l'écurie le plus rapidement possible. Les chevaux étaient apeurés par le feu et le branle-bas de combat autour d'eux , dit-elle.

Les animaux rescapés ont été transférés temporairement à l'hippodrome Woodbine Mohawk Park.

Les pompiers et les employés de l'écurie ont pu sauver des flammes 35 des 37 chevaux qui y étaient hébergés, mais trois d'entre eux ont dû être euthanasiés. Photo : CBC/David Ritchie

Les pompiers ont été appelés sur place vers 1 h 30 du matin. Au total, une cinquantaine de pompiers ont été déployés.

Les dommages à la structure de métal de l'écurie sont estimés à environ 150 000 $, selon M. Pratt. Ça aurait pu être bien pire , dit-il.

Personne n'a été blessé.

Un chariot élévateur en cause

Le chef des pompiers Dave Pratt pense qu'une défectuosité dans le chauffe-moteur d'un chariot élévateur, garé tout près de l'écurie, pourrait être à l'origine de l'incendie.

Ça ne semble pas être un incendie criminel , ajoute-t-il.

L'enquête des pompiers se poursuit.