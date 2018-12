La démission du premier ministre belge acceptée par le roi

Le roi des Belges a écarté vendredi la perspective d'élections anticipées après la démission du gouvernement.

La Belgique connaît une crise politique depuis deux semaines, consécutive au départ du gouvernement des ministres nationalistes flamands.

Le premier ministre démissionnaire avait perdu le soutien de la plus importante composante de sa coalition le 8 décembre, les nationalistes flamands de la N-VA, qui ont rompu à cause d'un désaccord touchant au pacte de l'ONU sur les migrations.

Charles Michel dirigeait depuis lors un gouvernement minoritaire où son parti, le Mouvement réformateur, n'était plus épaulé que par deux partis flamands, le CD&V et Open VLD, et ne pouvait plus s'appuyer que sur 52 des 150 députés à la Chambre.

Le roi avait alors engagé des consultations avec les chefs de partis pour évaluer leur souhait d'aller ou non à des élections anticipées via une dissolution de la Chambre.

« Le gouvernement fonctionne avec un budget qui équivaut à un douzième des budgets annuels, sans qu’il puisse y avoir de vote sur la loi de [la] finance », a souligné vendredi le journaliste Pierre Bénazet en entrevue à RDI matin depuis Bruxelles.

Pour lui, les chances de voir Charles Michel être réélu sont bonnes. « Dans son parti, on ne voit personne qui semble capable de rassembler autant que lui. Sa popularité est quand même assez élevée pour un premier ministre en exercice, ce qui est assez rare en Belgique », ajoute-t-il.

Le roi Philippe 1er appelle à une collaboration entre le Parlement et le gouvernement démissionnaire, afin que des majorités se dégagent pour voter des textes importants comme le budget 2019.