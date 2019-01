Coup d’oeil à quatre magasins centenaires de Québec

Au gré de balades dans la ville de Québec, on passe parfois devant certains magasins sans pour autant connaître leur histoire, qui peut remonter à plusieurs décennies. Regard sur quatre commerces qui ont tous déjà soufflé leurs 100 bougies.

L’épicerie J.A. Moisan : dans une machine à remonter le temps

L'épicerie J.A. Moisan est située au 699, rue Saint-Jean, à Québec. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Le bâtiment situé au 699 de la rue Saint-Jean a été érigé en 1871. Le capitaine John Dick, chef du port de l'anse au Foulon de Québec, en est alors le propriétaire. C’est quelques années après que Jean Alfred Moisan fait l'acquisition de l’immeuble, transformant le premier étage en une épicerie réputée.

L'épicerie J.A. Moisan en 1885, année où Jean Alfred Moisan devient propriétaire de l'immeuble. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Clément St-Laurent L'épicerie J.A. Moisan en 1930. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Clément St-Laurent L'épicerie J.A. Moisan dans les années 1930. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Clément St-Laurent Photographie de la rue Saint-Jean prise à une date inconnue. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Clément St-Laurent

Photographie de la rue Saint-Jean prise à une date inconnue. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Clément St-Laurent

Pour Clément St-Laurent, le copropriétaire actuel, l’épicerie J.A. Moisan est « une institution ». C'est à l'âge de 15 ans que le petit gars de Rimouski, de passage à Québec lors d'une fin de semaine du Carnaval, tombe amoureux de ce lieu débordant d’histoire.

Il lui faudra quelques décennies avant de revenir à Québec pour réaliser son rêve, en 1999, et s'installer dans la bâtisse qui porte fièrement l’enseigne J.A. Moisan.

Québec, c’est rempli d’histoire [...] on ne peut pas oublier ça. Notre devise, c’est : "Je me souviens! " Clément St-Laurent

Le copropriétaire de l'épicerie J.A. Moisan et de l'auberge, Clément St-Laurent, installé dans son salon dédié à l'histoire de cette bâtisse. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Avec sa conjointe et son frère, ils ont redonné un souffle à cette épicerie chaleureuse, où l’on peut mettre la main sur des produits importés tout en mettant de l’avant des produits locaux venant de partout au Québec.

Les trois propriétaires ont également réaménagé la maison de J.A. Moisan, située au-dessus de l’épicerie, en une auberge de quatre chambres. Toute la décoration, de la tapisserie aux photos de la famille Moisan en passant par des fauteuils d’époque, transpire l’histoire des lieux.

« J’ai recréé cette ambiance-là, le décor, pour refaire l’histoire de Moisan », explique fièrement Clément St-Laurent, incollable sur l’histoire de cette famille qui a mis sur pied l’épicerie.

Un peu d’histoire 1871 : Le bâtiment est construit 1882 : Le premier étage devient un commerce 1885 : Jean Alfred Moisan devient propriétaire de l’immeuble du 699, rue Saint-Jean 1921 : Achat de la maison voisine pour agrandir l’épicerie, ce que ne pourra faire J.A. Moisan 1927 : Jean Alfred Moisan décède. Son fils, Joseph Elzéar, fait faillite en 1939 1982 : Agrandissement de l’épicerie, après avoir été rachetée en 1978 par Boris Maltais 1999 : Clément St-Laurent, sa conjointe, Nathalie Deraspe, et son frère, François St-Laurent, achètent l’immeuble 2006 : Ouverture de l’auberge dans les anciens appartements de la famille Moisan

Brûlerie Rousseau : le savoir-faire de la torréfaction

L'une des succursales de la Brûlerie Rousseau est située au 710, rue Bouvier. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Établie en 1867, la Brûlerie Rousseau a longtemps occupé la seule place sur la scène du café à Québec. Lorsque Jean-Baptiste Rousseau a lancé son entreprise, c’était du thé qui embaumait ses succursales répondant au nom de Rousseau T! T! T!. Il faut attendre 1889 pour que le propriétaire décide de se tourner vers le café, et 1938 pour que l’entreprise torréfie son café sur place.

J.B. Rousseau a ouvert plusieurs succursales dans la Ville de Québec. Photo non datée. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Brûlerie Rousseau Jean-Baptiste Rousseau dans son magasin. Photo non datée. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Brûlerie Rousseau Établie en 1867, la Brûlerie Rousseau a longtemps occupé la seule place sur la scène du café à Québec. Photo non datée Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Brûlerie Rousseau Les propriétaires actuels de la Brûlerie Rousseau ont conservé une coupure de journal datant de 1887 où l'on voit en première page une publicité de J.B. Rousseau. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

Les propriétaires actuels de la Brûlerie Rousseau ont conservé une coupure de journal datant de 1887 où l'on voit en première page une publicité de J.B. Rousseau. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

L’entreprise a grandi au sein de la famille Rousseau durant plus de 100 ans, pour ensuite être vendue en 1980. En 2005, Claude Dupuis et sa femme, Guylaine Carrier, en ont pris possession.

L’entreprise de Jean-Baptiste Rousseau était une histoire de famille. Pour les propriétaires actuels, une bonne partie de la famille met la main à la pâte pour développer cette enseigne datant de 1867. Si les succursales n’ont plus le même emplacement, l’âme de l’entreprise perdure.

Le propriétaire des Brûleries Rousseau, Clément Dupuis, dans son entrepôt de café Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Dans la succursale actuelle située sur la rue Bouvier, chaque grain de café importé des quatre coins de la planète est torréfié au centre du magasin. Également, chaque mets disponible dans les magasins est fait sur place. Cela revêt une grande importance pour les propriétaires, qui cherchent à rester le plus authentiques possible.

Un peu d’histoire 1867 : Jean-Baptiste Rousseau crée l’entreprise Rousseau T! T! T! pour faire de l’importation de thé 1889: L’enseigne vend du café et du thé 1938 : Début de la torréfaction sur place Fin des années 70 : L’entreprise est vendue 2006 : Claude Dupuis et Guylaine Carrier achètent l’enseigne et les deux succursales de la Brûlerie Rousseau

La Maison Darlington : une histoire de traditions

Située dans le Vieux-Québec, la Maison Darlington est toujours sur la rue De Buade. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Bien implantée sur la rue De Buade, dans le Vieux-Québec, la Maison Darlington a été érigée en 1775. Cette bâtisse a tout d’abord hébergé un commerce de vêtements militaires, puis une entreprise d’importation de lainages d’Écosse.

Une photo d'archive de la Maison Darlington. Photo non datée. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche Pour décrire les produits, les vendeuses de la Maison Darlington utilisaient ce tableau décrivant les différentes laines proposées au magasin. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche Même si elle n'est plus utilisée aujourd'hui, la caisse enregistreuse est toujours présente dans le magasin. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

Même si elle n'est plus utilisée aujourd'hui, la caisse enregistreuse est toujours présente dans le magasin. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

Nicole Lahaud a été gérante de la boutique pendant près de 35 ans. Arrivée à la fin des années 80, elle n’en garde que de bons souvenirs. « C’était une grande famille, les employés, mon patron [...] La clientèle était comme des amis », se remémore-t-elle.

Nicole Lahoud, gérante de la Maison Darlington pendant près de 35 ans, se tient devant l'ancienne caisse de la boutique. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Elle se rappelle avec plaisir l’évolution des produits proposés dans la Maison Darlington. « Ici, on était réputé pour la laine [...] En arrivant, il y avait juste des chandails de laine, puis on a fait rentrer des jupes, puis des pantalons. Le patron me faisait confiance [sur la nouvelle marchandise] », explique celle qui, malgré des années de labeur, s'enthousiasme encore de venir faire des remplacements dans la boutique.

Un peu d’histoire



1775 : Construction de l’édifice rue De Buade. La famille Calhoum est alors propriétaire 1872 : John Darlington, devient le nouveau propriétaire et donne le nom de « John Darlington Registered » au magasin 1912 : Le fils de John Darlington, William John Darlington, fait d'importantes rénovations et donne une nouvelle vocation à la Maison, en se spécialisant en importations de lainages d’Écosse 1972, 1978 et 1989 : Ventes successives de la Maison Darlington 1987 : Le propriétaire de l’époque achète l’immeuble voisin, la Bijouterie Routier, pour agrandir le magasin et proposer du linge plus diversifié

Laliberté : une histoire, deux familles

Le magasin Laliberté est au coeur de Saint-Roch depuis 1867. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Chapelier au départ, Jean Baptiste Laliberté s’intéresse rapidement aux fourrures et décide d’en vendre. En 1867, il fit construire une bâtisse dans le quartier Saint-Roch, qui allait devenir son magasin, que l’on retrouve toujours aujourd’hui à la même adresse, sur la rue Saint-Joseph.

Dessin promotionnel de l'édifice inauguré en 1884. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Archives Laliberté L'un des ateliers de fourrure de Jean-Baptiste Laliberté dans les années 1890. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Archives Laliberté Un portrait de Jean-Baptiste Laliberté au début de sa carrière, non daté. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Archives Laliberté Une couverture de catalogues que Jean-Baptiste Laliberté publiait annuellement et qui était envoyé un peu partout au Canada. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Archives Laliberté L'édifice J.B. Laliberté en 1901. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Archives Laliberté

L'édifice J.B. Laliberté en 1901. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Archives Laliberté

J.B. Laliberté est une institution dans le quartier Saint-Roch. Quand on entre pour magasiner, toute une histoire s’en dégage. Avant la restructuration de 1995, on pouvait trouver des jouets, du linge, de la décoration, mais surtout des fourrures dans le magasin qui s’étalait sur plusieurs étages. Depuis, le magasin est moins spacieux, mais il garde son âme première : des vêtements et toujours des fourrures.

Ce magasin est une histoire avec deux familles. Celle de Laliberté, dont plusieurs membres ont mis la main à la pâte pour faire vivre l’entreprise, mais aussi la famille Morisset. Les petits-enfants de François Morisset, qui a acheté l’entreprise en 1950, sont aujourd’hui les propriétaires et continuent de faire vivre le lieu. Lucie Morisset y travaille depuis 1984, toujours avec la même passion.

La directrice et copropriétaire du magasin Laliberté, Lucie Morisset, dans son magasin Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

« L’âme de J.B. Laliberté est là. C’est une fierté de travailler ici », glisse-t-elle entre plusieurs anecdotes. Comme celle de son père, Jacques, qui a passé une partie de sa vie à travailler à Laliberté. Du haut de ses 94 ans, il vient encore tous les jours au magasin pour le plaisir de se retrouver dans ces lieux.

Un peu d’histoire 1867 : Construction de la bâtisse par J.B. Laliberté. Décès du fondateur Entre 1940 et 1950 : Plusieurs hommes d’affaires du quartier achètent les parts du magasin pour le garder en vie 1950 : François Morisset rachète toutes les parts et la famille Morisset devient propriétaire 1995 : Restructuration de l’entreprise 2017 : Laliberté souffle ses 150 bougies

La ville de Québec compte plusieurs autres magasins centenaires, dont la Maison Simons, dans le Vieux-Québec, la pharmacie Brunet, sur la rue Saint-Joseph, et la quincaillerie Cantin & Fils, sur la 3e Avenue, pour ne nommer que ceux-là.