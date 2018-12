Pluie parfois verglaçante sur le Québec

La pluie verglaçante, qui a été remplacée par une pluie abondante dans l'ouest et le sud du Québec, s'abat toujours sur les régions de la Mauricie, de la Capitale-Nationale , de Lanaudière, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur l'est de la province.

Cette pluie, qui s’abat désormais dans le sud-ouest de la province, succédera progressivement – d’ouest en est – à la pluie verglaçante (5-15 mm) dans l’ensemble des régions. La grande région de Montréal, l'Outaouais et l'Estrie sont sous la pluie depuis les petites heures du matin. Les météorologues prévoient qu'il tombera de 50 à 70 mm de pluie, selon les régions.

Les intempéries font en sorte que le congé des Fêtes commence un peu plus tôt que prévu pour plusieurs élèves de la province. Les Commissions scolaires des Samares (Lanaudière) et de l’Énergie (Mauricie) sont notamment fermées pour la journée et plusieurs commissions scolaires des régions de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'est de la province ont également décidé de les imiter.

Seule l’Abitibi-Témiscamingue échappe à cette pluie, qui deviendra hivernale en début de soirée. La région recevra plutôt de 10 à 20 cm de neige avant la période des Fêtes.

C’est donc sous la pluie que la majorité des Québécois accueilleront l’hiver qui se pointera le bout du nez officiellement à 17 h 23.

La prudence est évidemment de mise sur les routes, notamment en Estrie, en Chaudière-Appalaches, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent, puisque plusieurs citoyens ont déjà amorcé leurs vacances des Fêtes.

La première journée de l'hiver

La journée la plus courte de l’année – le soleil s'est levé à 7 h 32 et se couchera à 16 h 15 – sera ainsi davantage obscurcie. Le Soleil mettra seulement 8 h 43 à effectuer sa course dans le ciel de la province, mais il brillera plus souvent qu’autrement par son absence.

La pluie cessera au cours de la journée de samedi, mais la chute des températures pourrait modifier la forme des précipitations et laisser un mélange de précipitations en début de journée. La chute du mercure sera toutefois de courte durée et les températures de saison reprendront leurs droits au cours du week-end.