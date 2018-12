De la pluie verglaçante sur la Côte-Nord vendredi

La prudence et la réduction de vitesse seront de mise pour les déplacements, vendredi, alors que de la pluie verglaçante est attendue dans plusieurs coins de la Côte-Nord.

Ainsi dans les secteurs de Baie-Comeau et Forestville, la pluie verglaçante pourrait débuter dès 10 h et se poursuivre jusqu’en milieu d’après-midi avant que le mercure ne passe au-dessus de zéro et que les précipitations se transforment en pluie.

Plusieurs surfaces pourraient se retrouver enduites d'une couche de glace. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Des averses abondantes sont prévues pour la soirée et une grande partie de la nuit.

Une pluie un peu moins forte devrait tomber aussi sur la région de Baie-Comeau, une bonne partie de la journée, samedi, avant de se transformer en neige, au cours de l’après-midi.

Sept-Îles

Pour Sept-Îles et ses environs, la pluie verglaçante devrait débuter en matinée ou en milieu de journée avant de se transformer en pluie forte, ce soir, et cette nuit. La pluie devrait se poursuivre une bonne partie de la journée, samedi.