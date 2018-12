Verglas, pluie et vents violents attendus en Gaspésie

Entre 25 et 35 millimètres de pluie sont attendus dès vendredi après-midi pour la pointe de la Gaspésie. Cette pluie pourra causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroit dans les basses terres , précise Environnement Canada sur son site Internet.

Sur le côté nord de la Gaspésie, ce sont les vents qui risquent de causer des soucis. Des vents violents souffleront jusqu’à 100 km/h dans ce secteur. Les météorologues suggèrent d’attacher les objets qui pourraient s’envoler.

Environnement Canada ne prévoit toutefois pas de verglas pour ce secteur jusqu’à présent, contrairement à d’autres régions de la province.

Le verglas est plutôt prévu pour le centre et l'ouest de la Gaspésie. De 5 à 15 millimètres de pluie verglaçante sont attendus au cours de la fin de semaine.

Selon les prévisions, le verglas se propagera vers l’est d’ici la mi-journée vendredi, et se changera en pluie.

Les autorités recommandent d'être très prudent sur les routes.

Selon Environnement Canada, une dépression en provenance du golfe du Mexique remontera vers le Québec et arrivera dans la nuit de jeudi à vendredi sur le sud-ouest de la province pour ensuite progresser vers le centre et l'est vendredi.