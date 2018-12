Plusieurs écoles de l'Estrie sont fermées

En raison des conditions climatiques, les écoles des commissions scolaires des Hauts-Cantons, des Sommets et Eastern Townships sont fermées ce vendredi.

Si les services de garde sont ouverts dans les Hauts-Cantons, ils sont toutefois fermés à la Commission scolaire Eastern Townships. À la Commission scolaire des Sommets, on invite les parents à communiquer avec leur service de garde pour vérifier s'il est ouvert ou non.

Dans tous les cas, le personnel est tenu de se présenter au travail.

Du côté de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ( CSRSCommission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ), les écoles sont ouvertes et le transport scolaire est disponible.

Habituellement, la CSRS imite les commissions scolaires voisines quant à la décision de fermer ou d'ouvrer les écoles. « On a participé à l'appel conférence ce matin avec les autres commissions scolaires. On tenait à bien expliquer à nos parents, notre décision. Les trois autres commissions ont un territoire très rural et les conditions sont difficiles. Par contre, ici, à Sherbrooke, la très grande majorité de nos élèves sont en territoire urbain. Les analyses qu'on a faites, c'est que sur le réseau routier de Sherbrooke, c'est praticable », explique le directeur des communications à la CSRS, Donald Landry.

Ce dernier rappelle que si des parents jugent qu'il est préférable de garder leurs enfants à la maison, il n'y aura pas de problème.

M. Landry soutient que, toutefois, que certaines écoles de la CSRS sont situées en zone rurale. « Il est possible que dans certains chemins en campagne, il ne soit peut-être pas possible de cueillir les enfants aujourd'hui. »

De la pluie verglaçante a commencé à tomber en fin de soirée jeudi dans la région. En Estrie, selon Environnement Canada, on en prévoyait entre 5 et 10 millimètres. Si la situation à Sherbrooke n'est pas inquiétante, il en est autrement ailleurs en Estrie où les routes sont très glissantes.

Conditions routières difficiles

« Il y a des tronçons de l'autoroute des Cantons-de-l'Est, comme entre Eastman et Magog, où c'est partiellement glacé avec des lames de neige. Ce sont des conditions difficiles. L'autoroute 55 qui mène à la frontière américaine, c'est la même chose », indique le porte-parole de Transports Québec, Denis Arsenault.

« Si présentement, ça tombe sous forme de pluie, on est proche du point de congélation. Il peut y avoir des épisodes de verglas. Il faut donc être vigilant au niveau de la conduite automobile », rappelle-t-il