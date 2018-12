Annulation de transport scolaire et de cours dans la région d'Ottawa et de Gatineau

En raison de mauvaises conditions météorologiques, le transport scolaire ainsi que les cours sont annulés vendredi dans certains secteurs de la région d'Ottawa et de Gatineau.

Le Consortium de transport scolaire de l'Est annule le transport scolaire, mais les écoles demeurent ouvertes,

De même, le transport scolaire est annulé pour les élèves du Catholic District School Board of Eastern Ontario (CDSBEO) et du Conseil scolaire Upper Canada. Toutefois, les écoles restent ouvertes.

Le transport scolaire pour le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (pour les régions de Merickville & Kemptville, le comté de Renfrew et les Comtés unis de Prescott et Russell). Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Du côté de l'Outaouais, la Commission scolaire des Draveurs a indiqué bien que le transport scolaire était offert, certaines routes ne seraient pas desservies et que des retards seraient à prévoir.

Les cours sont suspendus pour les élèves du préscolaire, primaire et secondaire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. Les cours sont maintenus à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Le personnel doit se présenter à leur lieu de travail à l’heure habituelle. Les services de garde sont ouverts , précise la commission scolaire.

Les cours sont maintenus pour la Commission scolaire Western Québec.

Sur le territoire de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), le transport scolaire est annulé uniquement pour le secteur rural.

Environnement Canada a publié jeudi un avertissement de pluie verglaçante pour la région d'Ottawa et de Gatineau. L'agence fédérale a cependant mis fin à cet avertissement vendredi à 4 h 38. Par ailleurs, un autre avertissement de pluie est toujours en vigueur.

L'agence fédérale prévoit une quantité de pluie de 25 à 40 mm d'ici samedi matin.

Plus de détails à venir