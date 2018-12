Facebook : attention aux images virales piégées

Ces photos piégées prennent la forme de dessins humoristiques sur des sujets rassembleurs. « À quoi ressemble la vie avant et après 30 ans », « À quoi ressemble la vie avant et après le mariage », ou « Hommes et femmes, nous sommes tellement différents », sont les titres de certaines de ces publications problématiques, indique le quotidien Le Parisien.

Le dessin qui apparaît dans le fil de nouvelles des utilisateurs Facebook est toutefois incomplet, ce qui les incite à cliquer sur la publication pour le voir dans son entièreté.

Voici ce à quoi ressemble les publications en question. Photo : Twitter

En cliquant sur la publication, les internautes sont redirigés vers un site avec une adresse débutant par « s3.amazonaws.com », et une fenêtre s’affiche demandant : « Avez-vous plus de 16 ans? ». Si l’utilisateur appuie sur « Oui », la publication sera partagée sur son propre fil de nouvelles et elle continuera de se répandre.

Si cette situation se produit, cela signifie qu’une application extérieure a obtenu l’autorisation de publier à la place de l’utilisateur Facebook et a pu avoir eu accès aux données du compte.

Pour les internautes victimes de cette attaque d’hameçonnage, il est conseillé, d’abord, d’effacer la publication, puis de sécuriser son compte Facebook.

Dans la section « Confidentialité et sécurité » des pages d’aide du réseau social, une rubrique donne la marche à suivre pour les personnes dont le compte pourrait avoir été piraté. Il pourrait également être recommandé de changer le mot de passe du compte.