Gérard Lachapelle, l'homme qui calcule les sommets albertains

Gérard Lachapelle aime faire des recherches dans le domaine de la navigation par satellite. Ce géomètre de profession et randonneur chevronné passe beaucoup de temps à tester la précision de ses appareils durant ses sorties dans les Rocheuses.

Pour recueillir un maximum de données précises de localisation, le géomètre gravit les sommets des montagnes de la région de Kananaskis, comme ici, à Prairie Mountain. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

« L’été, je m’éloigne dans la Kananaskis pour déterminer la hauteur exacte des montagnes », dit-il. Le professeur a constaté que l’altitude de ces dernières était rarement juste, un problème pour ce marcheur passionné.

Pour un randonneur, 2990 mètres, ce n’est pas 3000! Gérard Lachapelle, professeur émérite à l’Université de Calgary

Muni d’un équipement spécial, il gravit les montagnes de la région pour prendre des mesures brutes.

À la mi-décembre, M. Lachapelle est retourné marcher à Prairie Mountain, au sud-ouest de Calgary, avec du matériel plus léger, « assez approximatif », selon lui. « J’ai disposé trois appareils au sommet, pour plus de précision, ajoute-t-il. Je pourrai ensuite faire une moyenne des trois résultats. »

Après 45 minutes d’attente, le scientifique récupère lesdits appareils, dont il extrait les données par ordinateur une fois de retour chez lui. « Avec la navigation par satellite et les technologies que nous avons aujourd’hui, c’est beaucoup plus facile et tellement plus précis, dit-il. On peut connaître l’altitude au centimètre près si on le souhaite. »

Gérard Lachapelle, professeur émérite de l'Université de Calgary Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Le jour de notre visite, le randonneur se contentera d’une marge d’erreur d’un mètre, ce qui est déjà bien suffisant. « À Prairie Mountain, les différents sites Internet indiquent une hauteur entre 2189 et 2246 mètres, constate-t-il. Alors qu’en réalité, il est de 2205 mètres ».

Voir plus grand

Gérard Lachapelle a commencé sa quête des altitudes exactes pendant l'été 2018, en compagnie de quelques-uns de ses étudiants. Après les parcs provinciaux de la région de Kananaskis, l’homme veut maintenant s’attaquer aux parcs nationaux, le parc national Banff en tête. « Nous sommes déjà allés au Mont Cascade et avons constaté, là encore, une erreur d’altitude. »

L’élévation du mont Cascade du parc national Banff n’est pas inférieure, mais bien supérieure à 3000 mètres. Gérard Lachapelle, professeur émérite de l’Université de Calgary

Les amateurs de marche peuvent retrouver toutes les recherches du géomètre sur le site Internet de randonnée Kananaskis Trail (Nouvelle fenêtre) (uniquement en anglais).