Le déménagement du District scolaire francophone Sud est mis sur la glace

Le District scolaire francophone Sud (DSFS) ne pourra plus emménager dans l'école Louis J. Robichaud, puisque les compressions budgétaires annoncées par le gouvernement provincial a mis sur glace le projet de modernisation de la polyvalente.

Autant le District scolaire que la polyvalente devront prendre leur mal en patience puisque le gouvernement n’a toujours pas de date pour la reprise du projet.

Le président du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Paul Demers, ne comprend pas le raisonnement.

J'arrive difficilement à voir que le gouvernement veuille économiser de l’argent et en même temps, va continuer à payer pour la location d'un immeuble alors qu'on a pas besoin de payer. Paul Demers, président du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud

En ce moment, les locaux du DSFS sont à Dieppe et la location s’élève à plus de 200 000 $.

Ella Jaillet est superviseure de la paye pour le District scolaire francophone Sud. Elle dénonce non seulement le manque d’espace, mais aussi la lenteur avec laquelle avance le projet.

Ça a été repoussé et on s'attendait peut-être à l'automne 2018. Ç’a été repoussé de nouveau possiblement peut-être à l'été 2019. Mais là on a eu l'annonce que tout est tombé à l'eau , s’indigne-t-elle.

Et la polyvalente?

L’École Louis J. Robichaud ne sera pas mieux servie puisque certaines de leurs rénovations ont aussi été reportées.

C'est très désolant pour les élèves parce qu’ils sont quand même très fiers de leur école. Ils ont une très belle école, mais en investissant davantage on aurait rehaussé aussi disons l'image de l'école et qui répond aussi au besoin des années de 2020 , souligne Monique Boudreau, la directrice générale du District scolaire francophone Sud.

Entre autres, les toilettes et les vestiaires devront attendre.