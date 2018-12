La session parlementaire a été occupée pour le député Richard Hébert

Le député croit que le gouvernement Trudeau a su prendre les bonnes décisions, notamment en matière d'accords internationaux. Il se dit aussi satisfait de ce qui a été accompli dans la région, mais espère pouvoir faire encore plus à la reprise des travaux en janvier.

Notamment, dans le dossier de la pénurie de main-d’oeuvre, il aimerait trouver des solutions pour aider les entreprises de son secteur qui peinent à recruter des employés.

Il souhaite à tout prix régler cette problématique pour aider les industries comme les Serres Toundra et Produits forestiers Résolu à poursuivre leur développement.

On pense que, pour accélérer la venue d’immigrants, il faut raccourcir les délais. On parle de huit mois à l’heure actuelle, je pense qu’il y a du travail à faire de ce côté-là Richard Hébert, député libéral de Lac-Saint-Jean

Industrie forestière

Richard Hébert rappelle que son gouvernement a fait de grandes choses pour aider l’industrie forestière au cours de la dernière année.

Le gouvernement Trudeau a annoncé cet automne une enveloppe de 100 millions de dollars supplémentaires pour aider cette industrie.

Ce 100 millions, il a été pris dans le 16 milliards qu’on charge aux Américains qui nous surtaxent sur l’aluminium. C’est dans cet argent-là qu’on l’a pris. On aide les entreprises à croître. Au niveau de la forêt, il y a des enjeux importants , explique le député de Lac-Saint-Jean.

Le premier ministre Justin Trudeau et le candidat Richard Hébert lors de leur visite à l'usine de Résolu à Alma. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Accord Canada-États-Unis-Mexique

Même si le nouvel accord a créé plusieurs frustrations auprès des agriculteurs de sa circonscription, Richard Hébert réitère que le gouvernement va tout mettre en place pour les aider.

Rappelons qu’avec cet accord, Ottawa a accepté d’ouvrir 3,59 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux produits américains.

Richard Hébert souligne que la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a tout fait pour protéger au maximum les intérêts des producteurs. Il avoue que son gouvernement n’a pas eu le choix de faire des concessions dans cette négociation qui a durée 13 mois.

M. Trudeau a été clair là-dessus, nous allons compenser les agriculteurs. Je vous rappelle qu’un matin, M. Trump c’est levé et il a dit qu’il n’allait plus y avoir d’Aléna et qu’il n’y aurait plus de gestion de l’offre. On est encore le seul pays au monde où on a encore de la gestion de l’offre , ajoute Richard Hébert.

Le premier ministre Justin Trudeau accompagne le député Richard Hébert à la Chambre des communes. Photo : Radio-Canada

Aéroport de Bagotville

Les douanes à l’aéroport de Bagotville sont attendues depuis plusieurs années dans la région. Richard Hébert avoue qu’il y a de bonnes nouvelles qui s’en viennent dans ce dossier.

Sans s’avancer, il conclut que des annonces se préparent d’ici la prochaine année.

Les travaux parlementaires reprendront le 26 janvier 2019.