Ambulance NB : une barrière linguistique peut menacer la santé des patients, selon une chercheuse

Un texte de Grégory Wilson

Sarah Bowen est consultante indépendante, doctorante en sciences de la santé communautaire et s'est intéressée à la question des barrières linguistiques dans le domaine de la santé.

Si tu ne peux pas communiquer de façon claire, tes soins ne seront pas du tout sécuritaires , résume-t-elle.

La chercheuse explique qu’une barrière linguistique peut avoir ces conséquences :

un diagnostic tardif ou erroné;

des examens inutiles;

un manque de confiance envers les professionnels de santé ;

un séjour plus long que nécessaire à l’hôpital.

L'intervention des ambulanciers est pourtant cruciale, souligne la chercheuse : les premiers soins qu'il dispense peuvent être indispensables à la survie des patients.

De plus en plus, les soins préhospitaliers sont un élément essentiel du système de soins de la santé. Beaucoup de gens ont toujours l’impression que c’est un système de transport, mais de plus en plus de services sont offerts sur place qui gardent le patient en vie jusqu’à ce qu’il arrive à l’hôpital. Sarah Bowen, chercheuse sur la valeur de la communication dans le système de soins de santé

Un manque de communication peut compliquer la tâche des ambulanciers sur place.

Sarah Bowen est consultante indépendante et doctorante en sciences de la santé communautaire. Elle a fait des recherches sur la question des barrières linguistiques. Photo : Sarah Bowen / Gracieuseté

De dire que tu seras plus en sécurité simplement puisque ton professionnel de la santé a plus d’expérience démontre un manque de compréhension des résultats de la recherche. Sarah Bowen, chercheuse sur la valeur de la communication dans le système de soins de santé

D’ailleurs, Sarah Bowen explique que, même si le patient a la capacité de communiquer dans la langue maternelle de l’ambulancier, même si elle n'est pas la sienne, il se peut qu’il perde cette habileté à un moment crucial à cause de son stress ou de sa douleur.

C’est aussi possible qu’un patient bilingue perde sa capacité de parler dans sa longue seconde simplement à cause du vieillissement. Et les statistiques démontrent que la plupart des gens qui ont besoin d’une ambulance sont plus vieux , ajoute-t-elle.

Le commissaire aux langues officielles croit aussi qu'une barrière linguistique peut avoir un effet négatif sur les soins de santé.

Une communication claire et rapide est essentielle dans des situations d’urgence , déclare-t-il dans un communiqué.

Achalandage dans le service de santé

Sarah Bowen explique qu’une barrière linguistique peut aussi causer un achalandage dans le système de santé et augmenter les coûts.

Elle indique que, lorsqu’un professionnel ne comprend pas un patient, il a tendance à demander des tests supplémentaires ou de le garder quelques jours de plus à l’hôpital. Au contraire, si un patient reçoit un diagnostic erroné et se rend compte à la maison qu’il a toujours un problème, il va retourner voir le médecin de nouveau.

Dans ces deux cas, le système de santé va subir un achalandage non nécessaire en raison d’un manque de communication.