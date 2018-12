Plaines LeBreton : Melnyk refuse de répondre aux questions; DCDLS revient à la charge

Jeudi, le propriétaire du club de hockey a refusé de répondre aux questions des journalistes sur la fin de l'entente entre son consortium et la CCN.

Eugene Melnyk, qui recevait la visite de dizaines de jeunes hockeyeurs dans le cadre de la séance annuelle de patinage du temps des Fêtes au Centre Canadian Tire, a dit qu'il préférait s'amuser avec les enfants plutôt que commenter le dossier.

Le propriétaire des Sénateurs était à couteaux tirés depuis plusieurs semaines avec l'entreprise Trinity Development Group inc., son principal partenaire dans le projet de revitalisation des plaines LeBreton.

Mercredi, le conseil d'administration de la CCN a finalement décidé d'annuler son entente de principe avec le consortium RendezVous LeBreton.

Le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'autre finaliste prêt à rencontrer la CCN

Le projet LeBreton Ré-imaginé du groupe DCDLS, qui comprend notamment les entreprises Devcore et Canderel, avait été rejeté par la CCN au profit de RendezVous LeBreton. Aujourd'hui, le groupe se dit toujours prêt à prendre la relève et à faire une place aux Sénateurs.

Ça a toujours été dans nos plans originaux, on avait un [espace réservé] pour l'aréna et les Sénateurs et je pense que notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'il y ait une place quand la saga du hockey va être réglée , a affirmé le président de Devcore, Jean-Pierre Poulin.

Si [la CCN] nous appelle la semaine prochaine, on peut commencer à se voir sur une base hebdomadaire. Jean-Pierre Poulin, président de Devcore

M. Poulin envisage un projet qui célèbre le Canada et qui parle à tout le monde, à toutes les générations . Le groupe s'est d'ailleurs engagé à travailler avec la CCN pour modifier ou supprimer des éléments en vue d’améliorer son projet pour mieux répondre aux aspirations de la société d'État.

Le groupe Devcore Canderel DLS réitère son intention de préserver un espace adjacent à la station de train léger afin de permettre la construction d’un aréna pouvant accueillir une équipe de la LNH. Photo : Groupe DCDLS

Par ailleurs, Devcore a soutenu par voie de communiqué que la CCN avait l'obligation légale de consulter le groupe DCDLS selon les termes du contrat, sans quoi des délais importants pourraient potentiellement mettre un clou définitif en ce qui a trait au développement des plaines LeBreton.

Faire quelque chose d'extraordinaire pour un lieu extraordinaire

Outre la question du hockey, celle du réaménagement des plaines LeBreton — dans les cartes depuis belle lurette — devra, elle aussi, trouver réponse dans les prochains mois, hockey ou non.

C'est un lieu qui est tellement extraordinaire, c'est à côté de la rivière Outaouais, c'est dans le centre de la ville. On doit faire quelque chose d'extraordinaire et on doit prendre le temps que ça va prendre pour y arriver , a soutenu la députée libérale fédérale d'Ottawa-Centre, Catherine McKenna.

La suite dépendra en bonne partie des membres du conseil d'administration de la CCN, qui en discuteront lors de leur prochaine réunion, prévue à la fin janvier.

Avec les informations de Gilles Taillon et Kate Porter