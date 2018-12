Comment mitiger les inévitables malaises lors des réunions de famille?

La conférencière Julie Blais-Comeau explique que certains sujets sont à éviter lors des célébrations du temps des Fêtes. Ceux-ci se résument par l’acronyme PARC, pour politique, argent, religion et culture.

Bien que certains de ces sujets soient difficiles à mettre de côté, l'experte en étiquette suggère d’aborder ces aspects en surface, en évitant de mettre les gens en opposition.

Il faut toujours se sentir confortable et on connaît notre monde , soutient Mme Blais-Comeau. On doit donc anticiper et prévenir les malaises que peuvent causer ces conversations.

Selon elle, si un hôte sait qu’un visiteur peut tenir des propos grivois, il faudrait contacter celui-ci avant la fête pour l’avertir poliment de ne pas tenir de tels propos, en expliquant que des enfants seront sur place, par exemple.

Que faire lors d’un silence « malaisant »?

Julie Blais-Comeau estime que les hôtes devraient se préparer en vue des possibles flottements de conversation qui pourraient survenir pendant la soirée.

Préparez des bouts de papier ou réutilisez du carton et écrivez des suggestions de sujets, comme votre film préféré, votre moment embarrassant de l’année, votre chanson favorite de l’année , suggère-t-elle.

Lorsqu’un flottement survient ou que la conversation dérape, c’est le moment tout désigné pour piger un nouveau sujet et faire un tour de table, selon elle. C’est sûr que ce n’est pas super fluide, mais vaut mieux ça que la crise , poursuit Mme Blais-Comeau.

Que faire des invités qui ne veulent pas partir?

Après avoir bien mangé et bien fêté, certains invités souhaitent faire durer la fête, et ce, le plus tard possible. Comment peut-on les amener à comprendre qu'il est le temps pour eux de rentrer à la maison?

Mme Blais-Comeau affirme que la stratégie est la même que celle des bars à l’heure de la fermeture. D’abord, on doit faire passer les invités de la cuisine au salon en leur offrant un café. Ensuite, on va augmenter les lumières et baisser le volume de la musique , ajoute-t-elle.