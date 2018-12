Les coulisses de la messe de minuit

Père Daniel Tshimbalanga de la paroisse catholique Saint-Thomas-d'Aquin à Edmonton s’attend à distribuer plus d'hosties en cette veille de Noël qu’à aucun autre moment dans l’année. Des chaises d'appoint complètent la décoration de son église.

La lente réincarnation de l’Église

Le prêtre s'adressera ce soir à des centaines de visages qu’il ne voit qu’une seule fois par année. Selon lui, ce sont les valeurs de l’Église, comme la famille, qui déplacent les masses et non l’Institution elle-même. L’homme de foi observe ainsi une évolution progressive du rôle de l’Église.

À l’époque, quand on était dans la vérité, on imposait cette vérité à tout le monde. La culture a évolué de sorte qu’on laisse aujourd’hui chacun dans ce qu’il croit. L’Église veut faire partie de cette communauté libre de penser. Elle n’impose plus. Père Daniel Tshimbalanga, prêtre catholique, paroisse Saint-Thomas-d'Aquin

Ce n’est pas la seule transformation qui s’opère dans ses murs. Inspiré par ses années de ministère au Nigeria et au Cameroun, le père Tshimbalanga souhaite introduire un peu de ses racines africaines dans la liturgie.

Les messes africaines sont plus dansantes, explique-t-il, et il ne s’agit pas pour autant « d’un spectacle culturel », mais bien d’une façon légitime de célébrer Dieu. La messe de minuit respectera la tradition, promet-il. Un changement s’opère néanmoins dans son église, un changement qui reflète la nouvelle diversité culturelle des fidèles. Ils sont de plus en plus nombreux à partager les racines africaines du prêtre.

L'appel de la tradition

Sous un autre clocher, à l'Église orthodoxe grecque Saint-George, la célébration de Noël revêt un caractère beaucoup plus solennel. Hors de question d’improviser : chaque note et chaque mot prononcé sont prévus, parfois depuis quelques siècles.

Andrew Allain affirme qu'une forme d'absolu transcende les hymnes millénaires qu'il entonnera la veille de Noël. Photo : Radio-Canada

La messe s’articule autour de l’anticipation de la naissance du Christ, explique le père Andrew Allain. « Le silence et l'obscurité règnent, poursuit-il, jusqu'au dévoilement d’une icône de la Nativité devant laquelle tous se prosterneront. C'est ce qui marque formellement le début de la fête de Noël. »



Pour le prêtre, le strict respect des traditions ancestrales est salutaire pour une église dont la fréquentation est précaire. Ses nouveaux fidèles, observe-t-il, sont de jeunes millénariaux qui cherchent justement à se reconnecter à cet héritage immémorial.