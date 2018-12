PETA cible la consommation de homard en Nouvelle-Écosse

Le groupe a acheté des espaces pour trois affiches publicitaires dans des abribus d’Halifax et de Dartmouth. On y voit un homard et le slogan Je suis moi, pas de la viande. Voyez l’individu. Devenez véganes.

La campagne doit se prolonger jusqu’à la première semaine de janvier.

Les affiches publicitaires de PETA dans les abribus rappellent à tous que les homards ne sont pas des objets inanimés. Ce sont des créatures vivantes qui ont des sensations, qui ne veulent pas mourir. Pourtant, chaque année, des millions de homards sont arrachés à leur habitat dans les océans, pour que les gens puissent les démembrer une patte à la fois, les couper en deux et les ébouillanter vivants, alors qu’ils sont toujours conscients et capables de ressentir la douleur , dit Amber Canavan, porte-parole de PETA.

La saison des Fêtes est un temps où les gens réfléchissent, et sont peut-être un peu plus généreux et compatissants dans leurs actes , remarque Mme Canavan.

Le groupe PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) décrit les homards comme des êtres intelligents qui explorent leur environnement, peuvent identifier d’autres homards individuellement, et utilisent des signaux complexes pour établir des liens en société .

Des homards récemment pêchés. Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

Le groupe rappelle qu’en janvier 2018, la Suisse a banni l’acte d’ébouillanter vivants les homards. La loi requiert qu’ils soient assommés avant d’être cuits. Il est en outre interdit de transporter des homards vivants dans de la glace ou de l‘eau glacée.

Parce qu’ils ne possèdent pas dans leur cerveau une zone semblable à celle de l’humain pour traiter la douleur, certains chercheurs croient que ces animaux ne souffrent pas. Cela n’exclut cependant pas qu’ils puissent ressentir la douleur par un autre moyen.

La saison de la pêche au homard dans les zones 33 et 34, au large de la Nouvelle-Écosse, s’est ouverte le 1er décembre. Il s’agit de la plus lucrative pêche du genre, évaluée par le gouvernement canadien à 502 millions de dollars. Environ 57 % de tous les homards pêchés au pays sont capturés dans ces zones.

L'une des publicités installées dans les stations de métro de Toronto par le groupe PETA. Photo : CBC/Chris Glover

Nous sommes très à l’aise avec la façon dont nous gérons le homard à travers la chaîne de valeur , indique Geoff Irvine, le directeur du Conseil canadien du homard.

Il remarque que les affiches publicitaires de PETA sont avant tout destinées à promouvoir une alimentation végane.

Nous encourageons les gens à manger ce qu’ils désirent , dit M. Irvine. Nous les encourageons à manger du homard et des fruits de mer en général, mais nous ne pouvons pas empêcher les gens de manger ce qu’ils veulent.

En août dernier, l’organisme PETA avait dénoncé l’usine Omera Shells, à Richibucto, au Nouveau-Brunswick. Des résidents de la région dénoncent les odeurs nauséabondes qui se dégagent de l’usine de transformation des résidus de crustacés.

L’été dernier, PETA avait payé pour la pose d’affiches publicitaires semblables à celles ornant des abribus d’Halifax et de Dartmouth dans le métro de Toronto. En plus des homards, ces affiches représentaient des vaches, des cochons et des poulets.

Avec les informations d'Olivier Lefebvre et de Richard Woodbury, CBC