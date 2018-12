2018, l'année des Verts

Un texte de Claudine Brûlé

La troisième fois a été la bonne pour le chef du Parti vert de l'Ontario (PVO). Après des résultats décevants aux élections générales de 2011 et 2014, Mike Schreiner a enfin récolté les fruits de ses efforts au scrutin de juin dernier en remportant le siège de la circonscription de Guelph.

Il estime que détenir un seul siège à Queen's Park, même si cela peut sembler minime sur un total de 124, a fait une très grande différence pour le PVO.

Je pense que nous avons été plus efficaces que ce à quoi on s'attendait de nous. Nous avons participé davantage aux débats publics, nous avons eu plus de visibilité dans les médias, et notre voix a été bien plus entendue lors d'événements.

Mike Schreiner, chef du Parti vert de l'Ontario