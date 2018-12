La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi accumule les dons

Les étagères de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi débordent grâce à la générosité de la population. L'organisme a accumulé de nombreux dons de vêtements et de nourriture pour la période des fêtes.

Notre entrepôt est plein à craquer. Pour le moment, ça ne rentre plus. On remercie vraiment les gens, mais nous les invitons à différer leur générosité pour plus tard dans l’année , mentionne le directeur de la Maison d'accueil pour sans-abri, Michel St-Gelais.

Nous avons reçu des dindes congelées pour les fêtes de Noël, au point de devoir acheter un nouveau congélateur. Pierre Schuld, responsable à l’animation

L'organisme a accumulé de nombreux dons. Photo : Radio-Canada

L’organisme a prévu des réveillons de Noël et du jour de l’An afin de briser l’isolement des personnes dans le besoin en cette période de festivités.

La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi reçoit une trentaine d’hommes chaque nuit durant l’hiver. C’est la seule maison d’accueil qui couvre la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.