Le Réseau de Solidarité de Dupuy risque de fermer en mai prochain

La municipalité, à qui appartient le local de la friperie, a exigé dernièrement de la gérante de l'organisme Sylvie Berrouard d'ouvrir une deuxième porte de sortie pour assurer la sécurité des occupants.

Sylvie Berrouard affirme que la demande est venue alors qu'elle s'apprêtait à transformer la friperie en entreprise privée.

Elle dit qu'elle n'a pas les moyens financiers nécessaires pour exécuter les travaux ou pour déménager ailleurs.

C'est vrai que ce n'est pas tellement sécuritaire d'avoir qu'une porte de sortie , dit-elle.

Moi je pensais qu'ils [la municipalité] auraient pu offrir un autre local, vu que selon moi, ils devaient le savoir. Ils ne l'ont pas su le mois passé, l'assureur est passé le printemps passé, il est venu voir la place puis il m'a parlé de la deuxième porte de sortie. Mais moi je l'ai su ça fait juste trois semaines , explique Sylvie Berrouard.

Des normes de sécurité

La municipalité mentionne de son côté qu'elle doit respecter des normes de sécurité de la MRC et évoque aussi les exigences de ses assureurs.

Ces derniers prennent en considération l'achalandage que pourrait engendrer la transformation du local en une entreprise privée.

Aussi, selon la municipalité, il est difficile d'ouvrir une deuxième porte de sortie dans le bâtiment.

Six mois d'avis

Elle a donc demandé à Sylvie Berrouard de déménager avec un préavis de six mois pour trouver un autre endroit.

Ce n'est pas la municipalité qui chapeaute ce réseau et encore moins dernièrement, parce que ça devient un commerce , explique la directrice générale de la municipalité, Pascale Lavigne.

Le Réseau solidarité de Dupuy pourrait devoir fermer ses portes en mai prochain. Photo : Facebook/Sylvie Berrouard

Ce n'est pas la municipalité qui ferme le service, nous la seule chose qu'on a déclarée, c'est que le local n'est plus adéquat pour le genre de services qu'ils ont maintenant et que malheureusement, ils devront quitter, mais on ne demande pas de fermer le service, on ne le jette pas dehors, on leur donne le temps , dit-elle.

La municipalité se dit prête à rencontrer Sylvie Berrouard pour l'aider à délocaliser l'organisme.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes qui utilisent le service se disent désolées de voir la friperie fermer ses portes après plusieurs années de service.