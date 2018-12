Le jeune planchiste Éli Bouchard en vedette dans une série télé française

La série Enfants Prodiges, diffusée à compter du 15 janvier à TV5, suivra le quotidien de plusieurs enfants surdoués.

On a commencé à filmer en février dernier et on a fait 13 ou 14 capsules depuis. Le but était de le suivre dans la vie de tous les jours, à l’école et à la maison. Il est dans tous les épisodes de la série , explique le père d’Éli, François Bouchard.

Révélé par des vidéos de ses prouesses publiés sur les réseaux sociaux alors qu’il n’était âgé que de neuf ans, le jeune planchiste n’a cessé depuis d’impressionner, faisant la manchette partout à travers le monde.

Des opportunités en Asie

Éli faisait même partie de la délégation accompagnant le premier ministre Philippe Couillard en Chine pour une mission commerciale, l’hiver dernier. Or, l’intérêt des Chinois envers le petit québécois aux longs cheveux blonds ne cesse d'augmenter.

Par l’intermédiaire de l’ambassade canadienne en Chine, le jeune du Lac-Beauport a été approché par un producteur qui veut le mettre de l’avant dans une publicité pour promouvoir les montagnes chinoises.

La publicité n’est pas seulement destinée à la Chine. Il y a 126 millions de personnes qui vont voir ça , lance le père de l’athlète.

Ce dernier prévoit également aller disputer avec Éli trois compétitions de slopestyle sur le circuit américain junior, cet hiver. Une sorte de vitrine, explique-t-il, qui pourrait éventuellement valoir à son fils des invitations à de plus prestigieuses compétitions.

Eli Bouchard Photo : Instagram/Eli Bouchard

Toujours un enfant

Si le tout peut paraître gros pour un enfant de onze ans, François Bouchard assure qu’au quotidien, Éli à une vie similaire à celle de ses amis.

Pour lui, ça fait seulement commencer. On choisit parmi les opportunités qui passent. Il a passé son été à jouer avec ses amis et se baigner. La planche prend un peu plus de place quand la saison commence, mais ce n’est pas pire qu’un enfant qui joue au hockey AA ou AAA.

Il estime que son fils passe une quinzaine d’heures par semaine sur les pentes, en plus de faire de la gymnastique quelques midis par semaine.

Sa vie d’enfant est encore là.