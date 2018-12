L’ancien Walmart de Jonquière bientôt transformé

L'endroit deviendra une plaque tournante pour Gagnon Frères, qui y réunira le contenu de ses entrepôts de Jonquière, de Kénogami et de Sept-Îles, rendus trop petits. Il s'agit pour l'entreprise d'un investissement de 15 millions de dollars.

Nous, on démolit totalement le garage et on construit un bâtiment sur deux étages où nos quais de déchargement vont être au rez-de-chaussée et les bureaux vont être au deuxième étage ce qui va nous permettre de devenir un centre de distribution , explique Virginie Théberge, chef de la direction chez Gagnon Frères.

Les affaires vont bien pour Gagnon Frères, après bientôt 115 ans d'existence.

Voici à quoi va ressembler le bâtiment. Photo : Radio-Canada

Cette expansion majeure permettra à l'entreprise régionale d'assurer son avenir en faisant le saut dans le commerce en ligne l'automne prochain.

Il y a une demande de plus en plus, on le sait. On travaille déjà sur des projets depuis un an et demi pour être transactionnel en 2019. L’achat du centre de distribution fait partie du projet , ajoute Virginie Théberge.

Pour l'arrondissement de Jonquière, cette nouvelle et la dizaine d'emplois qui viennent avec est une véritable bénédiction qui est déterminante pour le développement économique du secteur.

Je pense que c’est un symbole ici, c’est un renouveau et c’est de permettre un nouvel élan économique du secteur. Kevin Armstrong, conseiller municipal

Les travaux de construction commenceront d’ici février.

Gagnon Frères espère accueillir les premiers clients à son nouveau centre de distribution à l’été 2019.