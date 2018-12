Les travaux d'urgence pour sécuriser Mont-Bleu sont terminés

À la veille de la nouvelle année, le sort de l'École secondaire Mont-Bleu n'est toujours pas fixé. Ce qui est important, c'est d'avoir toutes les informations de l'ensemble de nos professionnels qui fournissent des données et, à partir de cela, nous ferons rapport au ministère de l'Éducation , assure Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO.

Les commissaires de la CSPO attendent ce rapport depuis des semaines. Le mois dernier, le président de la CSPO, Mario Crevier, se disait impatient de l'obtenir. Ça me prend une réponse [...] à la fin novembre au plus tard. Presque trois mois plus tard, quelque part, ça nous prend des résultats d'où est-ce qu'on s'en va , avait-il alors déclaré.

La commission scolaire espère avoir une réponse cet hiver ou ce printemps. La responsabilité de fournir l'information, ça appartient à nos architectes, nos ingénieurs, on a des spécialistes en caractérisation des matériaux, ces gens-là nous fournissent de l'information et c'est nous la commission scolaire par le biais de notre direction des ressources matérielles qui devons faire rapport au ministère , précise M. Bouchard.

Mais des commissaires souhaitent que le dossier ne tarde pas. Ce que j'aimerais voir une fois que le rapport est soumis à Québec, c'est que Québec prenne un peu de temps, réfléchisse, mais ne prenne pas trop de temps, parce qu'il faudrait quand même mettre en branle que ce soit une rénovation ou une reconstruction , explique le commissaire Alain Gauthier, qui représente le district de l'École secondaire Mont-Bleu.

Alors que les travaux pour sécuriser le bâtiment sont terminés, deux autres contrats ont été octroyés. Tout d'abord, un contrat de 277 063,75 $ a été accordé à Gauthier Solutions pour procéder à la décontamination de certains objets comme les casiers.

Les commissaires ont également donné le mandat à DFT Consulting Engineer, une firme d'Ottawa, de mettre sur pied des procédures et des rapports, notamment, concernant les matières dangereuses. Le montant du contrat est évalué à environ 187 500 $.

La commission scolaire fait tout pour éviter la reconstruction complète de l'école. Jusqu'à maintenant, environ 300 élèves ont pu récupérer les biens qu'ils ont laissés derrière eux en raison de l'incendie. Ils attendent maintenant de voir s'ils pourront un jour retourner dans leur école.

Avec les informations d'Antoine Trépanier