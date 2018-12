Le secrétaire à la Défense des États-Unis, James Mattis, démissionne

Dans une lettre de démission de deux pages, le général Mattis plaide pour l'importance des partenariats internationaux « devant les modèles autoritaires » que constituent des pays comme la Chine et la Russie.

« J'ai toujours cru fermement que notre force, en tant que nation, est inextricablement liée à la force de notre système unique et étendu d'alliances et de partenariats. Bien que les États-Unis demeurent le pilier indispensable du monde libre, nous ne pouvons pas protéger nos intérêts ou servir ce rôle efficacement sans maintenir de solides alliances et faire preuve de respect envers ces alliés », soutient-il.

Parce que vous avez le droit d’avoir un secrétaire à la Défense dont les opinions sont mieux alignées sur les vôtres sur cet enjeu et sur d’autres sujets, je crois qu’il est juste de démissionner de mon poste. James Mattis

Quelques minutes avant que les médias américains obtiennent la lettre de démission, le président américain avait fait savoir sur Twitter que son secrétaire à la Défense quitterait son poste à la fin du mois de février.

Il écrivait toutefois que le général Mattis « prendrait sa retraite ».

« Un nouveau secrétaire à la Défense sera nommé prochainement », a précisé le président américain sur Twitter.

James Mattis s'était aussi opposé de toutes ses forces au retrait américain de Syrie depuis près de deux ans.

L'ancien général des Marines, sorti de sa retraite en janvier 2017 pour prendre les rênes du Pentagone, a toujours défendu l'opération militaire américaine en Syrie pour infliger au groupe armé État islamique (EI) une défaite « durable, pas seulement territoriale ».

En avril dernier, lorsque le président américain avait annoncé sa volonté de quitter ce pays en guerre depuis plus de sept ans, M. Mattis, avec le soutien d'autres conseillers de la Maison-Blanche, l'avait convaincu de rester encore un peu, tant qu'il y aurait des djihadistes en Syrie.