Une desserte aérienne pour remplacer le F.-A.-Gauthier

Du 21 au 24 décembre, il y aura quatre départs par jour à partir des aéroports de Mont-Joli et de Baie-Comeau. Les clients devront se rendre aux gares portuaires où une navette les transportera jusqu'aux aéroports.

À partir du 26 décembre, la desserte aérienne sera maintenue, mais les détails des départs seront confirmés dans les prochains jours.

Des avions de type Dash-8, de 50 passagers, seront nolisés pour cette desserte. La STQ devra payer 10 000 $ par jour pour offrir ce service. Les clients eux, paieront 20 $ par voyage, soit l'équivalent d'un passage piéton sur une traverse maritime.

Service aérien du 21 au 24 décembre : de Mont-Joli : 8h30, 10h30, 12h30 et 14h30

de Baie-Comeau : 9h30, 11h30, 13h30 et 15h30

Le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie, explique la décision de la Société. Si le navire ne reprend pas le service, c’est qu’on n’a pas trouvé encore la cause exacte ni la façon de le réparer , indique-t-il. Il est clair que pour l’instant, on ne peut pas opérer ce navire-là. C’est pour ça qu’on s’est dépêchés à mettre en place des mesures qui vont permettre à notre clientèle d’aller voir leurs proches. C’est un scénario qui devrait répondre adéquatement aux besoins des gens de la Côte-Nord et de la Gaspésie.

Jacques Perron directeur, Applied Industrial Technologies Baie-Comeau. Ses employés, Janick Lechasseur et David Lebrun, employés et résidents de Baie Comeau prévoyaient changer leurs plans, soit annuler leur voyage ou faire le tour par Québec. Ils profiteront peut-être de la desserte aérienne. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Par ailleurs, un départ par jour a été ajouté aux traversées entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon pour les 23, 26 et 30 décembre ainsi que pour le 2 janvier.

À partir du 8 janvier, c'est le navire CTMA Vacancier qui assurera le relais.

La STQ indique que tous les clients qui avaient déjà acheté leurs billets seront remboursés et auront priorité pour réserver une place sur les vols.

Pour sa part, le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, interpelle le gouvernement et la Société des traversiers du Québec pour qu'une alternative au traversier F.-A.-Gauthier soit mise en place de manière permanente. Il est grand temps que le gouvernement et la Société des traversiers se concertent pour s’assurer d’avoir un plan B permanent , estime-t-il.

Selon Alexandre Lavoie, il existe un plan B permanent, c'est le CTMA Vacancier. Il s'agit actuellement d'un concours de circonstance exceptionnel, selon lui.

Avec les informations de Catherine Poisson