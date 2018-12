Palmarès 2018 en Alberta : le pétrole et la francophonie en tête de liste

En 2018, on a surtout parlé pétrole en Alberta : des désaccords avec la Colombie-Britannique, en passant par l'achat du pipeline Trans Mountain, aux limites à la production de pétrole imposées par le gouvernement Notley. De grands bouleversements au sein de la communauté francophone albertaine ont, toutefois, aussi retenu l'attention. Voici notre palmarès 2018.

Janvier : La taxe carbone

La taxe carbone, cette mal-aimée, est en vigueur en Alberta. Si le début janvier suscite généralement des conversations sur la prise de bonnes résolutions, en Alberta, c'est la taxe carbone qui a retenu une grande part de l'attention. La province de l'or noir est devenue, début 2018, la deuxième province du Canada à imposer un prix sur le carbone, après la Colombie-Britannique.

Février : Suspention des importations de vins

La première ministre albertaine, Rachel Notley, annonce que sa province suspend toutes les importations de vins provenant de la Colombie-Britannique. Elle hausse ainsi le ton dans la bataille que se livrent les deux provinces depuis des mois quant à l’expansion du pipeline Trans Mountain.

Mars : Fini les casques pour les sikhs à moto

Le gouvernement albertain annonce que les sikhs de la province n’auront plus l’obligation de porter un casque en faisant de la moto. Brian Mason, ministre des Transports, explique que cette décision répond à une demande exprimée depuis longtemps par les sikhs de l’Alberta, et doit être comprise comme une reconnaissance de leurs pratiques religieuses et de leurs droits civils.

L'Alberta est la troisième province, après le Manitoba et la Colombie-Britannique, à accorder une exemption aux motocyclistes sikhs. Photo : Facebook/Sikh Motorcycle Club Edmonton

Avril : La tragédie d'Humboldt

Une collision entre un semi-remorque et l'autocar de l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, fait 15 morts et 14 blessés, et occupe l’attention du pays au complet.

La tragédie entraîne une augmentation du nombre d'inscriptions sur la liste des donneurs d'organes en Alberta. Un jeune défenseur mort dans l’accident avait signé sa carte de dons d’organes. Il est maintenu en vie artificiellement jusqu’à ce que des receveurs compatibles soient trouvés. Sa décision a permis de sauver six vies.

Le don d'organes de Logan Boulet a sauvé la vie à six personnes. Photo : © Ligue de hockey junior de la Saskatchewan

Mai : L'achat de Trans Mountain

L’Alberta adopte un projet de loi qui lui permet de limiter ses exportations de carburant vers la Colombie-Britannique. Le gouvernement albertain espère faire pression sur sa voisine, toujours réfractaire au projet de pipeline Trans Mountain.

Pour sauver le projet, le gouvernement fédéral s’engage, deux semaines plus tard, à acheter le pipeline pour 4,5 milliards de dollars. Applaudie en Alberta, cette décision fait bondir l'opposition à Ottawa, de même que des leaders autochtones et des groupes environnementaux.

Juin : Allégations de comportements inappropriés

Textos à caractère sexuel envoyés à une employée, allégation de manque de respect envers des employés, plaintes informelles dans la communauté francophone : Radio-Canada a recueilli des témoignages de six membres de la francophonie albertaine qui dénoncent le comportement jugé inapproprié de Georges Bahaya, alors directeur général du Centre d'accueil et d'établissement du nord de l'Alberta (CAE).

L’enquête de Radio-Canada amène une ancienne cliente du Centre d’accueil à se confier, quelques mois plus tard, sur l'inconduite sexuelle dont aurait fait preuve Georges Bahaya à son égard.

Ces révélations font boule de neige dans la communauté : renvoi du directeur Georges Bahaya, perte de financement au CAE, démission en bloc du conseil d’administration et des tentatives de sauvetage de l’organisme d’accueil aux immigrants francophones.

Des comportements inappropriés sont reprochés à Georges Bahaya Photo : Radio-Canada

Juillet : Profonde division au sein de l'ACFA

Une profonde division fait surface à l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA). L’avenir de Marc Arnal à la présidence de l’ACFA divise le conseil d'administration. La moitié des membres demande de pouvoir voter pour ou contre le renvoi du président après qu'il se soit emporté en pleine réunion contre son vice-président, Albert Nolette. Ce dernier et quatre autres membres du conseil d'administration démissionnent en bloc, en août, après des mois de tensions à la tête de l'organisme provincial. Marc Arnal est toujours président de l'ACFA.

Le président de l'Association canadienne-française de l'Alberta, Marc Arnal Photo : Radio-Canada

Août : Suspension de la construction de Trans Mountain

La Cour d'appel fédérale annule le décret qui permettait au projet d'expansion du pipeline Trans Mountain d'aller de l'avant et demande des meilleures consultations auprès des Premières Nations.

En réaction, la première ministre Rachel Notley déclare que l'Alberta se retire du plan national de lutte contre le changement climatique.

Septembre : 5,23 G$ pour les Jeux olympiques 2026

Accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Calgary coûterait 5,23 milliards de dollars. De ce montant, les différents ordres de gouvernement devraient fournir plus de trois milliards de dollars, selon un rapport dévoilé par le comité d'organisation de la candidature Calgary 2026.

Octobre : Le cannabis est légalisé

Le Canada légalise la marijuana. Des Canadiens font la file d'un bout à l'autre du pays dès les premiers jours de la légalisation pour être parmi les premiers à se procurer du cannabis tout à fait légalement. L'engouement entraîne des pénuries et des inquiétudes sur la capacité du réseau légal à répondre à la demande.

En Alberta, le départ à la retraite des chiens renifleurs de la GRC, entraînés à détecter le cannabis, a grandement retenu l’attention.

La marijuana est légalisée au Canada Photo : Reuters / Chris Wattie

Novembre : Les Calgariens éteignent la flamme olympique

Dans un référendum, les électeurs de Calgary disent « non » dans une proportion de 56,4 % à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2026 dans leur ville. Le taux de participation à cette consultation est d'environ 40 %.

Le camp du non célèbre la victoire mardi soir après le dévoilement des résultats du référendum. Photo : Dave Gilson

Décembre : Les tensions montent en Alberta

L’industrie pétrolière refait surface dans l’actualité. Rachel Notley annonce qu'elle impose une limite sur la production des pétrolières albertaines pour faire augmenter le prix du pétrole de la province et de nombreuses manifestations pro pipeline s’organisent en Alberta.

L'hostilité de certains Albertains envers le Québec se manifestelors d'une manifestation à Calgary. Le maire Naheed Nenshi est accueilli par des huées quand il tente de prononcer quelques mots en français. Il souhaitait s’adresser aux Québécois et au premier ministre François Legault, qui a qualifié le pétrole d’énergie sale, afin de leur rappeler que les revenus de l’industrie pétrolière albertaine profitent à l’ensemble du pays.