En entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau avec Mathieu Nadon, elle a expliqué qu'il y a 20 ans, c'était vrai que le vin était moins dispendieux à la LCBO.

Or, de nos jours, il faut comparer et rechercher les aubaines, peu importe où l’on se trouve. C’est de moins en moins vrai, et ce n’est surtout pas quelque chose de constant. Il faut constamment être en train de comparer , a-t-elle dit.

[Dans le passé] tout ce qui était 20 $ et moins, surtout 15 $ et moins, était souvent moins cher en Ontario. Ce n’est plus le cas. Véronique Rivest, sommelière

Toutefois, la sommelière est d'avis que pour les vins à prix plus élevé, souvent, c’est la bouteille vendue à la SAQ qui est la moins chère. Plus on monte en gamme et en prix, moins la différence est grande, et souvent l’avantage est inversé, les vins sont plus abordables du côté de la SAQ , a-t-elle affirmé.

La sommelière Véronique Rivest signale qu'il faut magasiner les aubaines, peu importe où l'on se trouve. Photo : Radio-Canada

Acheter son vin localement?

Est-ce possible d’acheter un vin de bonne qualité qui a été produit au pays? La Mme Rivest croit que l’achat local est « de plus en plus » possible pour les vins canadiens.

On est reconnus à travers le monde comme étant un producteur de qualité , a-t-elle fait valoir. Elle a expliqué que l’industrie s’est développée plus récemment, particulièrement au Québec, mais qu' il y a de très bons vins qui y sont maintenant produits.

Par ailleurs, elle a indiqué que les changements climatiques sont liés à une plus grande production de vins dans la Belle Province. On a gagné près d’un mois sur la saison de croissance au Québec dans les 30 dernières années , a affirmé Mme Rivest.