Les exigences linguistiques ne sont pas un problème pour Ambulance NB

« Les ambulances ne sont jamais mises hors services à cause des exigences linguistiques », a écrit Chisholm Pothier, le directeur des communications et relations avec les intervenants d'Ambulance NB, dans un courriel à Radio-Canada jeudi en fin de journée.

Il y a d’autres raisons pour lesquelles les ambulances doivent parfois être mises hors services, mais jamais à cause des exigences linguistiques , a-t-il ajouté.

Quelques minutes plus tard, le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick par intérim, Michel Carrier, a envoyé une déclaration allant dans le même sens.

Selon lui, les Néo-Brunswickois n’ont pas à choisir entre les services ambulanciers et les droits linguistiques. Il réagit ainsi à un communiqué du ministère de la Santé où le ministre Hugh Flemming demande à Ambulance NB d’éliminer les obligations linguistiques à l'embauche pour améliorer les services d’ambulance dans la province et de prioriser la vie et la sécurité des gens.

À notre connaissance, Ambulance Nouveau-Brunswick n’a jamais retiré des ambulances de la circulation en raison du fait que des ambulanciers étaient unilingues. Michel Carrier, commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick par intérim

Il ajoute que d’autres régions du Canada ont des problèmes de recrutement et de rétention de travailleurs paramédicaux. Et nous savons tous que les salaires et les conditions de travail jouent un rôle chef dans le recrutement et la rétention d’employés.

Il ajoute que la décision McEvoy est incompatible avec la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. En effet, la décision de cet arbitre rejette l’accès à des services de qualité égale en français et en anglais partout dans la province, un droit pourtant inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés.