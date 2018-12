Six heures de route pour un rendez-vous médical de 15 minutes

« Six heures, six heures et demie de route au moins, pour un rendez-vous d’une quinzaine de minutes, c’est bien exigeant », lance Laurent Desrosiers.

Assis dans son fauteuil chez lui, à Ponteix, il raconte qu’il a subi trois pontages dans les années 1980. Puis, en 2014, il a eu un infarctus qui a fait craindre le pire à son épouse, Annette Labelle.

« On a été à Gravelbourg où est notre médecin, Dr Pillay. On est rentrés à l’urgence et Dr Pillay est venu prendre soin de lui. Il m’a dit : “ aussitôt qu’il t’a dit qu’il ne se sentait pas bien, tu aurais dû appeler l’ambulance pour me l’amener parce que maintenant, le temps pour donner un certain médicament pour aider quelqu’un qui est en crise de cœur [est passé]. Je ne peux pas lui donner, c’est trop, tard ” », se souvient-elle.

Laurent Desrosiers et son épouse Annette Labelle Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

Depuis, la santé de M. Desrosiers s’est améliorée, mais il doit tout de même faire la route entre Ponteix et Regina au moins une fois par année pour des vérifications. Lors de sa dernière visite, cet automne, c'est le personnel soignant qui lui a annoncé qu’il serait éventuellement possible pour lui d’effectuer ce suivi de routine à l’hôpital régional de Swift Current, qui se trouve à un peu plus d’une heure de Ponteix.

De son côté, l'autorité de santé indique qu'elle compte bel et bien mettre en place ces changements, mais ne précise toutefois pas quand.

« Pour nous les gens de la campagne, tous les voyages sont longs. Pour n’importe quelle raison, c’est Swift Current à une heure de route, Moose Jaw, à au moins deux heures, Regina et Saskatoon, c’est quatre heures. Au moins, ce serait un progrès pour raccourcir nos déplacements », de souligner Laurent Desrosiers.

La technologie à la rescousse

La vice-présidente des services ruraux intégrés de l’Autorité de santé de la Saskatchewan, Karen Earnshaw, indique que les soins en régions éloignées sont au cœur des préoccupations de son équipe, et ce, même si les autorités régionales de santé n’existent plus.

« Des services de base dont les gens ont besoin pour rester en santé et prévenir les maladies, voilà le genre de choses que nous voulons rendre disponibles dans les communautés rurales », dit-elle.

L'hôpital régional de Swift Current, dans le sud-ouest de la Saskatchewan Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

Karen Earnshaw confirme que la possibilité de faire vérifier des dispositifs médicaux, comme les stimulateurs cardiaques, dans des hôpitaux régionaux est en cours de discussions. À Yorkton, le service est déjà disponible.

« Nous utilisons la technologie pour faire en sorte que les médecins puissent faire des consultations à partir d'hôpitaux en milieux urbains », explique-t-elle, ajoutant que la transition vers une autorité de santé unique facilite de telles initiatives. Les patients n'auraient donc plus à se rendre dans les grands centres.

Pour Annette Labelle, c’est loin d’être une situation idéale puisqu’en cas de problème, il faudra tout de même que les patients se présentent dans un hôpital qui possède un département de cardiologie. Elle croit que la solution de l’autorité de santé est loin de résoudre le problème.

Ce n’est pas une solution parfaite ce qui va arriver, mais c’est comme tout ce qu’on a eu à Ponteix : une pharmacienne... deux jours par semaine. Annette Labelle, résidente de Ponteix

Poursuivre le travail

L’ancien président de la Société de la médecine rurale du Canada, le Dr Tom Windsor-Smith, salue l’engagement de la nouvelle autorité de santé dans le but de fournir des soins en régions rurales. Le résident de Prince Albert, qui pratique toujours la médecine, souligne qu’il n’a pas senti de différencedans les services de santé offerts lorsque les autorités régionales ont fusionné en une seule autorité en décembre 2017.

Il croit que le fait d'offrir de meilleurs services en milieu rural doit rester une priorité.

« Je pense qu’aussi longtemps qu’ils auront cet objectif en tête, les Saskatchewanais devraient rester en assez bonne santé », lance-t-il.

Quant à M. Desrosiers et Mme Labelle, à défaut d’avoir un hôpital à Ponteix, ils souhaiteraient que les frais de déplacement soient remboursés en totalité pour les patients qui doivent se rendre dans les grands centres pour des raisons médicales. En attendant de pouvoir obtenir un suivi en cardiologie à l’hôpital régional de Swift Current, ils continueront de faire la route jusqu’à Regina.

« C’est du temps perdu. Je préfèrerais passer ces cinq ou six heures de route à travailler dans ma collection de timbres », confie M. Desrosiers.

Comme services médicaux, la municipalité de Ponteix a un centre de santé, ouvert de 8 h à 16 h, ainsi qu'un service ambulancier sur place.