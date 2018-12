Crevette et crabe : la saison de pêche rentable malgré des embûches

C'est ce qu'indiquent les plus récentes données de Pêche et Océans Canada.

Selon le Ministère, la hausse du prix de la crevette et la diminution du nombre de sorties en mer, qui a fait baisser les coûts fixes, ont permis aux pêcheurs d'atteindre la rentabilité.

Le prix pour la grosse crevette a augmenté de 50 cents la livre par rapport à l'an dernier.

Crabe des neiges

Un crabe des neiges fraîchement pêché. Photo : Radio-Canada / Francois Vigneault

Pour ce qui est du crabe des neiges, un peu plus de 15 millions de kilos ont été débarqués, pour une valeur de 164 millions de dollars, en Gaspésie, sur la Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine, selon Pêches et Océans.

La pêche au crabe des neiges dans la zone 12, le sud du golfe, a été perturbée par les mesures de protection de la baleine noire. Plusieurs zones ont été fermées pour protéger le grand mammifère marin.

Bernard Morin, conseiller gestion des ressources Pêches et Océans, estime tout de même que la saison a été satisfaisante. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu d’impacts, mais au niveau des débarquements ç’a été satisfaisant , juge-t-il.

Il ajoute que les autres aspects de la pêche, comme l’effort de pêche ou la distribution, seront regardés plus attentivement cet hiver. Il y aura des mises à jour, des avis scientifiques et des consultations avec l’industrie , mentionne-t-il.

Selon les données préliminaires de Pêches et Océans Canada, la grande majorité des pêcheurs ont quand même réussi à capturer leurs quotas.

Il est important de préciser que la diminution de 45 % des quotas de crabe des neiges en 2018 dans la zone 12 représente un retour à la normale, puisqu'en 2017, les quotas avaient augmenté de plus de 100 %.

Avec les informations de Bruno Lelièvre