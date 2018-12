GM étudiera toutes les options pour son usine d'Oshawa, selon Unifor

M. Dias rencontrait de hauts responsables de GM à leur siège social de Détroit pour tenter de les convaincre de laisser ouverte l'usine située en Ontario.

Le président d’Unifor croit que le constructeur automobile a des options, y compris le transfert de la production du Mexique à l'usine d'Oshawa.

Le président d'Unifor, Jerry Dias. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

En novembre, le fabricant automobile GM a annoncé la fin de production de véhicules à son usine d’Oshawa à la fin de l'année 2019. Quelque 2500 employés seront mis à pied à la suite de cette décision.

Unifor a qualifié la fermeture de l'usine d'Oshawa de « trahison » et a lancé une campagne publicitaire afin de dénoncer la décision du fabricant automobile.

Aller trop loin

Lors d’un point de presse en fin de journée, Jerry Dias a réitéré sa frustration envers GM et a qualifié de « grossière erreur » la décision prise en novembre dernier.

Selon lui, le constructeur automobile est allé « trop loin ».

GM s'est engagée à investir au Canada, mais semble plutôt déterminée à diminuer la production au pays et éliminer des emplois canadiens, tout en poursuivant son expansion au Mexique. Jerry Dias, président d’Unifor

Plus tôt aujourd’hui, GM a annoncé qu’elle avait remboursé sa dette envers le gouvernement canadien, contractée lors de la crise financière de 2008. À l’époque, les gouvernements canadien et ontarien avaient octroyé un prêt de plus de dix milliards dollars à GM.

En 2015, les deux paliers de gouvernement ont vendu leurs dernières actions dans l'entreprise, ce qui aurait permis de récupérer environ neuf milliards de dollars.

Jerry Dias a affirmé que la « compagnie avait peut-être le droit légal de quitter le Canada, mais certainement pas le droit moral de le faire ».

Rester au Canada

Dans un communiqué émis aujourd’hui, GM affirme être toujours fidèle au Canada et aux Canadiens en gardant plusieurs usines au pays et en investissant dans le développement de la technologie automobile à Markham .

GM souligne par ailleurs que la moitié de ses employés à Oshawa sont éligibles pour prendre leur retraite.

Pour ceux qui ne veulent pas prendre leur retraite, nous investissons des millions de dollars dans la création de programmes d'éducation et en créant des partenariats avec d'autres compagnies qui pourraient embaucher d'anciens employés .

Avec des informations de Floriane Bonneville