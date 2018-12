Les événements météorologiques les plus marquants de 2018 en Ontario

Bien que les incendies de la Colombie-Britannique et de la Californie aient fait les manchettes nationales, des dizaines de milliers d’hectares ont également brûlé dans le Nord-Est de l’Ontario.

Le feu Parry Sound 33 a même forcé l’évacuation de Premières Nations et d’habitants ruraux. L’économie de la région, qui repose sur le tourisme d’été, en a pâti.

Les feux de forêt seront de plus en plus fréquents au cours des prochaines décennies Photo : La Presse canadienne / Dan Leonard

Ce scénario risque fort de s’envenimer dans le futur, selon Yan Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts.

On parle d’une augmentation, selon les scénarios les plus pessimistes, d’environ 6 degrés supplémentaires durant la saison estivale [dans le Nord de l'Ontario], ce qui n’est vraiment pas rien. Yan Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts.

On devrait s’attendre à ce que les précipitations restent relativement les mêmes par rapport à ce qu’elles sont présentement, ajoute-t-il. Puisque la température est plus chaude et que les précipitations restent les mêmes, on devrait s’attendre à des conditions de sécheresse qui sont plus importantes et par conséquent que les feux soient plus difficiles à maîtriser, et qu’ils se propagent sur de plus grandes superficies.

Cependant, cet effet pourrait s’amenuiser sur plusieurs années si la végétation ne se régénère pas assez rapidement pour alimenter de nouveaux feux de forêt.

La colère d’Éole

Les vents ont été particulièrement puissants sur le territoire ontarien, à commencer par les tornades dans la région d’Ottawa. Le 21 septembre, deux tornades se sont abattues sur Dunrobin et Nepean à quelques heures d’intervalle.

La tornade de Dunrobin et Gatineau a été classée EF3 avec des vents d’une vitesse maximale allant jusqu’à 265 km/h, ce qui en a fait la tornade la plus forte frappant l’est de l’Ontario depuis 1903. Rapport d'Environnment Canada

La Ville-Reine n’a pas échappé au déluge des cieux. Le 7 août en soirée, une tempête se forme près de l’Université York avant de fondre sur le centre-ville. La pluie inonde rapidement les rues et des résidents sont forcés de se réfugier alors que leurs véhicules sont submergés.

Le tunnel près de l'intersection entre la rue King et l'avenue Atlantic a été inondé dans la nuit de mardi à mercredi. La CTT indique que le service sur la rue King a repris. Photo : Adrian Cheung/CBC

Une station météorologique du centre-ville a enregistré 58 mm de pluie et l’aéroport de l’île de Toronto en a reçu 72 mm.

Au mois de mai, c’est tout le sud de la province qui plie sous la force des vents records : 126 km/h à Hamilton, 122 km/h à Kitchener-Waterloo et 119 km/h à Toronto. Quelque 300 000 Ontariens sont touchés par des pannes d’électricité alors que des branches s’abattent sur les lignes de haute tension.

Parmi les autres événements météorologiques marquants figurent la vague de chaleur estivale, les froids extrêmes du mois de janvier, et le mois d’avril le plus froid en Ontario depuis 71 ans.