Un homme lié au crime organisé abattu en pleine rue à Montréal

Un homme âgé de 44 ans a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle en pleine rue, jeudi après-midi, à Montréal, plus précisément dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

Selon ce qu'a appris La Presse canadienne, la victime aurait un lien avec les Hells Angels.

Les policiers ont été alertés vers 14 h 40. Ils ont ensuite lancé une importante opération pour faire la lumière sur les événements.



Benoit Boisselle, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), affirme que quatre véhicules ont été atteints par au moins un projectile d'arme à feu. Il s'agirait du VUS de la victime, en plus de trois véhicules appartenant à des citoyens. Aucun d'entre eux n'a été blessé.



En fin de soirée, la police a annoncé que la victime avait succombé à ses blessures; il s'agit du trentième homicide de l'année à survenir sur le territoire du SPVM.



L'agent Boisselle précise que des enquêteurs du SPVM rencontrent des témoins et qu'une arme a été saisie sur les lieux. On ignore si elle appartenait à un tireur ou à la victime.