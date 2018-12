Fin d’une époque pour le magasin général de Leclercville

Jean Beaudet âgé de 70 ans aura passé des centaines de milliers d’heures au Magasin général C.E. Beaudet et fils inc.

Le commerce dont il est le propriétaire depuis plus de 30 ans dessert la petite municipalité de Leclercville de quelque 250 âmes, et les paroisses autour.

Le Magasin général de Leclercville dans Lotbinière était le dernier de la région. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Résidents, fermiers, entrepreneurs viennent y chercher matériaux, vêtements chauds, bottes, petits appareils électroménagers, aliments.

Tout se trouve dans ce commerce d’un autre temps qui a longtemps été le point focal du village et un lieu de rencontre.

« Souvent le soir ici, ça se ramassait, les capitaines, les matelots, c’était une place de marins et les gens se ramassaient et ça parlait de leurs aventures, alors je vivais avec eux leurs aventures », raconte Jean Beaudet ému en évoquant ses souvenirs.

Des articles vendus au magasin général n'ont pratiquement pas changé de prix avec les années Photo : Radio-Canada

Six jours sur sept

Plongé dans le monde du magasin général dès l’âge de 16 ans aux côtés de son père dans les années soixante, M. Beaudet s’est voué sans compter ses heures et avec plaisir à ce travail auprès de la clientèle qu’il a desservie 6 jours et demi sur 7 durant de nombreuses années.

Jean Beaudet avec un client dans son magasin général Photo : Radio-Canada

« En campagne, le monde a besoin tout le temps et mon but principal, pourquoi j’ai tougher si longtemps, c’est le service. J’aime rendre service aux gens. Pour moi ç’a été ma force, un client c’était sacré. »

À 16, 17 ans, j’ai connu des personnes qui avaient déjà 80, 90 ans, alors ils racontaient des choses qui remontaient loin dans le temps et j’adorais ça, j’aime beaucoup l’histoire. Jean Beaudet

Retraite

Bien que très heureux de son travail, M. Beaudet songeait déjà depuis 5 ans à mettre fin à l’aventure pour passer plus de temps avec sa famille. Le moment de la retraite est maintenant venu.

« Il n’y avait rien d’autre dans le village, pas de dépanneur, je me disais : c’est la mort du village si on ferme. On a duré encore 5 ans de plus, mais là, je suis encore en forme, je veux profiter de ma famille. »

Jean Beaudet a passé de nombreuses années dans son magasin général Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Le commerce ferme ses portes le 29 décembre.

M. Beaudet n’a pas tenté de vendre son commerce qui selon lui, n’est pas rentable dans le monde et la façon de consommer d’aujourd’hui. Il écoulera le reste de son inventaire par lots dans les prochaines semaines.

Amateur de plein air, M. Beaudet entend maintenant passer chaque jour de sa retraite à l’extérieur, sur sa terre à bois ou dans les sentiers pédestres ou de ski de fond.

Les habitants, quant à eux, devront désormais s’approvisionner dans les commerces autour, Fortierville ou Sainte-Croix.

D'après les informations de Nicole Germain