Mise au point au sujet des résultats d'un sondage présentés au Téléjournal

Dans notre reportage, nous affirmions notamment que les deux tiers des Québécois étaient favorables à une interdiction du port de signes religieux pour les enseignants.

En raison de la nature non probabiliste de l'échantillon, le sondage ayant été mené sur Internet, il aurait été plus prudent de ne pas extrapoler à l'ensemble de la population et, par souci d'exactitude, de préciser que cette opinion était celle des deux tiers des répondants au sondage.