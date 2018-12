Des VTT endommagent des sentiers de ski de fond dans la forêt Larose

Des véhicules tout-terrain (VTT) ont fortement endommagé des sentiers récréatifs de la forêt Larose — une forêt communautaire qui appartient aux Comtés unis de Prescott et Russell, dans l'Est ontarien. Ces dégradations pourraient entraîner des retards pour le début de la saison de sports d'hiver.

Il y a eu du vandalisme dans les sentiers de ski de fond, ainsi que dans les sentiers de Mush Larose, qui est le club de chiens de traîneau , décrit Nicolas Gauthier, superviseur à la forêt Larose depuis 16 ans.

De nombreuses activités peuvent être pratiquées dans cette forêt, comme le ski de fond, la raquette, le vélo de montagne, le traîneau à chiens, l'équitation et la motoneige — mais à chaque sport son sentier.

Or, des véhicules motorisés ont circulé illégalement sur les sentiers de ski de fond et de traîneau à chiens. Les véhicules n’avaient pas d’affaire sur ces sentiers , souligne M. Gauthier.

Le problème est la profondeur des rainures laissées par les véhicules, qui cause plus de troubles pour nous, pour préparer la piste de ski de fond pour les gens et potentiellement [ça] peut blesser les coureurs, ceux qui font du chien de traîneau, les chiens peuvent se casser une patte dans les rainures et/ou briser un traîneau , explique-t-il.

Ces dégradations obligent l'équipe d'entretien à travailler davantage. Ce serait important que les utilisateurs restent sur leur sentier , plaide M. Gauthier.

Utilisateur des sentiers et fondeur, André Villemaire espère que les pistes de ski de fond seront remises en état sous peu. Il aimerait que leurs auteurs des dégradations soient sanctionnés.

Les pistes sont endommagées temporairement jusqu’à tant qu’on ait un peu de neige, peut-être avant Noël , commente-t-il. Il profite néanmoins de la forêt et de son accès gratuit.

Avec les informations de Laurie Trudel