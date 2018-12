Les Olympiques de Gatineau échangent Shawn Boudrias

Boudrias, âgé de 19 ans, était au deuxième rang des pointeurs de la formation gatinoise. Il a cumulé 30 points, dont 15 buts, en autant de parties cette saison.

Il a d’ailleurs été sélectionné au sixième tour (179e au total) par le Wild du Minnesota au repêchage 2018 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le principal intéressé est heureux de partir pour le Cap-Breton, bien qu’il gardera de bons souvenirs de son passage à Gatineau. Je me suis fait de bons amis que je vais garder pour la vie , a mentionné le jeune joueur de centre.

Je voulais avoir une chance de gagner et avec Cap-Breton, ça me donne une chance de plus.

Shawn Boudrias