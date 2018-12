Air Canada offrira plus de vols vers Gaspé et les Îles

Air Canada va offrir davantage de places et de vols vers Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine l'été prochain. Le transporteur annonce une augmentation de 50 % des places vers ces deux destinations entre juin et septembre.

Tout d'abord, Air Canada va ajouter un vol quotidien entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine, ce qui représente 1800 places supplémentaires.

Également, les deux vols quotidiens entre Québec, Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine auront lieu avec un plus gros appareil comptant 50 places, ce qui va permettre d'offrir 2200 places de plus.

Air Canada refuse d'accorder une entrevue pour expliquer plus en profondeur cette décision, mais indique par communiqué que l'objectif est de répondre à la demande croissante du secteur touristique.

Un avion d'Air Canada à l'approche de la piste d'atterrissage de l'aéroport Michel-Pouliot. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Une bonne nouvelle

Pour Stéphane Ste-Croix, directeur de l’organisme Destination Gaspé, c'est une bonne nouvelle qui permettra de développer des forfaits voyage avec des hôteliers. On connaît l'impact de l'aérien sur les dessertes aériennes touristiques , dit-il. [C’est] un incontournable pour une région comme la Gaspésie, où on parle de séjours quand même prolongés en termes de visites sur le territoire.

Par ailleurs, une meilleure offre vers Gaspé et les Îles pourrait permettre d'attirer davantage de visiteurs internationaux.

En 2018, l'augmentation des arrivées à l'international sur Montréal, on parle de 25 % , avance Stéphane Ste-Croix. Vous voyez l'impact de cette clientèle-là. Donc à partir du moment où on facilite et on augmente la capacité sur les régions, ce sont les clientèles touristiques internationales qui vont en profiter assurément.

Par contre, l'avion ne s'adresse pas à tous les touristes et demeure le moyen de transport le plus dispendieux.

Avec les informations de Martin Toulgoat