Un projet de loi pour les fonds de pension et les assurances collectives en 2019?

Les débats sur le projet de loi auront lieu cet hiver, après quoi, les différentes étapes menant à l'adoption devraient se succéder.

L'élue du Bloc Québécois croit que les choses peuvent aller très rapidement quand la volonté du gouvernement et des autres partis est présente. Le Nouveau parti démocratique (NPD) et le Parti libéral du Canada (PLQ) ont également déposé des projets de loi semblables à la suite de l'initiative de Marilène Gill en 2017.

C'est un consensus selon lequel il faut protéger les fonds de pensions des retraités et des travailleurs et les assurances collectives. Ensuite c'est de [décider de] quelle façon on le fait.

Marilène Gill, députée de Manicouagan