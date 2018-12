Des drones sèment le chaos à l’aéroport de Gatwick à Londres

L'aéroport londonien de Gatwick, l'un des plus achalandés d'Europe, est paralysé depuis 24 heures, en raison de vols de drones qui clouent tous les avions au sol. Des dizaines de milliers de voyageurs sont pris au piège et nagent en plein cauchemar à quelques jours de Noël. Personne ne sait quand les vols reprendront.

L’affaire est d’autant plus choquante que ces vols de drones sont considérés comme un geste délibéré par le gouvernement britannique, les autorités aéroportuaires et les forces policières qui cherchent, en vain jusqu’ici, le ou les auteurs du méfait. L’armée a aussi été appelée à la rescousse.

L’aéroport de Gatwick, le huitième en importance en Europe, a été fermé depuis 21 h, heure locale, mercredi soir, après que deux drones ont été vus en train de survoler le site. Il a brièvement rouvert au milieu de la nuit avant de fermer à nouveau après que d’autres vols ont été signalés.

C’est clairement quelqu’un qui cherche à perturber l’aéroport de Gatwick et une importante opération policière est en cours. Chris Grayling, ministre britannique des Transports, en entrevue à la BBC

« Les forces policières de Surrey et du Sussex travaillent de concert pour tenter d’attraper le malfaiteur, avec l’aide de la police de Londres, soutenue par des policiers antiterroristes », a-t-il ajouté, avant de préciser qu’il n’y a « aucune preuve qu’il y a un lien avec du terrorisme à ce moment ».

Dans un communiqué, le président-directeur général de l’aéroport, Stewart Wingate, a lui aussi évoqué « une activité très ciblée qui visait à fermer l’aéroport et causer le maximum de perturbations juste avant Noël ». Il dit être « désolé des désagréments que ce comportement criminel a causés aux passagers. »

Ces derniers ne sont pas au bout de leur peine. Les responsables de l’aéroport sont toujours incapables de dire quand les vols reprendront et son directeur des opérations, Chris Woodroofe, prévient d'ores et déjà qu'il faudra « plusieurs jours » avant que la situation ne revienne à la normale.

Un porte-parole de l'aéroport de Gatwick a d'ailleurs déclaré à la chaîne Sky News jeudi soir que les vols ne reprendront pas dans un « avenir prévisible, incluant demain [vendredi] », confirmant du coup que la situation va empirer avant de s'améliorer.

Une femme prend son mal en patience à l'aéroport de Gatwick, paralysé depuis mercredi soir par des vols de drones. Photo : La Presse canadienne / AP/Tim Ireland

Des milliers de passagers pris au piège

Environ 10 000 passagers ont été pris au piège mercredi soir, et pas moins de 110 000 autres devaient emprunter un avion décollant de l’aéroport ou y arrivant jeudi. Dans le terminal, des passagers frustrés et découragés forment des files s'étirant sur des centaines de mètres, en quête d'informations. D'autres sont couchés au sol ou sur des sièges.

Plusieurs d'entre eux sont restés assis dans des avions pendant plusieurs heures avant d'en ressortir en raison de la situation. C'est le cas d'Ani Kochiashvili et de ses deux enfants, qui ont attendu six heures dans un appareil qui devait le transporter en Georgie.

« Je suis très contrariée. J’ai deux enfants, un de trois mois et un de trois ans. Ils ont besoin d’espace et de nourriture et il faut les changer. Mais l’aéroport est complètement bondé, alors c’est un défi », a-t-elle confié.

Mamosta Abdulla, qui doit se rendre en Irak, est resté bloqué quatre heures dans un avion avant d'en sortir. « Tout le monde transpirait parce qu'il faisait si chaud à l'intérieur. Nous avons reçu un bon de 12 livres [environ 20 $ CAN] pour des rafraîchissements, après deux heures d'attente, et c'est tout », a-t-il raconté.

Tayo Abraham, 31 ans, de Glasgow, en Écosse, devait s'envoler mercredi avec son fiancé Ope Odedine pour le Maroc où ils doivent se marier, mais leur vol a été annulé. « Cela fait un an qu'on prévoit ça, on ne peut pas commencer à réorganiser le mariage », a-t-elle confié.

L’aéroport de Gatwick dessert 228 destinations dans 74 pays, et quelque 45 millions de passagers y transitent chaque année.

Plus de détails à venir.