La météo a malmené l’Alberta en 2018

478 heures de fumée, 36 degrés Celsius, 38 centimètres de neige, et tout cela, en une année. L'Alberta a battu des records en 2018, selon le palmarès des événements météorologiques marquants publié par Environnement Canada et Changement climatique Canada (ECCC).

Si les incendies de forêt en Colombie-Britannique figurent à la première place du classement annuel, ces feux ont aussi touché les Albertains à cause des nuages de fumée qu’ils ont créés.

Cet été, la capitale albertaine a ainsi connu 230 heures de fumée et de brume, le double de son été le plus enfumé, en 1961. Les Calgariens, pour leur part, ont dû vivre 141 heures d’affilée, soit près de six jours, dans les odeurs de feux de camp.

Environnement Canada prévient que les Canadiens doivent s’adapter à cette nouvelle réalité. Le risque d’incendie est aujourd’hui six fois plus élevé en raison du réchauffement climatique.

Il a fait chaud

À la fumée s’est ajoutée une vague de chaleur. Le 10 août, Calgary a battu son record historique de température avec 36,5 °C.

Le chapeau de cowboy a bien aidé à protéger les enfants du soleil lors du défilé du Stampede à Calgary. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Selon le météorologue Simon Legault, 2018 ne sera pas l’année la plus chaude enregistrée dans les annales, car elle a débuté sous le phénomène de refroidissement de La Niña, un refroidissement des eaux dans l'est du Pacifique. C'est probablement notre quatrième année la plus chaude. [...] Donc nous voyons vraiment la montée du mercure mondial. , a-t-il indiqué.

Déjà de la neige

L’été a toutefois été écourté, au grand désespoir des fermiers albertains. Sans aucun doute, Edmonton a connu son mois de septembre le plus misérable de tous les temps , indique ECCC dans son palmarès. La capitale albertaine a reçu 37 cm de neige de plus que la normale à la fin de l’été. Les températures y étaient près de sept degrés en dessous des normales saisonnières.

La neige a fait des heureux parmi les pandas du zoo de Calgary. Photo : Zoo de Calgary

Le sud de la province a connu ses propres records de neige en octobre, recevant près d’une quarantaine de centimètres de neige en deux jours.