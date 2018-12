Ouvert ou fermé pendant les Fêtes?

Lors de la période des Fêtes, les commerces et les services municipaux prennent eux aussi une pause. Certains pour quelques heures, d'autres pour plusieurs jours. Voici ce qui sera ouvert ou fermé, entre le 24 décembre 2018 et le 1er janvier 2019.

Transports

Calgary

Les trains et les bus passeront à une plus faible fréquence le 25 décembre et le 31 janvier. Mais le service sera prolongé jusqu’à 3 h le jour de l’An sur les lignes du C-Train.

L’horaire du dimanche sera en vigueur le 26 décembre et le 1er janvier.

Des usagers du transport en commun attendent un autobus au centre-ville d'Edmonton. Photo : Radio-Canada

Edmonton

Dès le 24 décembre, le service de transport en commun roulera au ralenti sur l’ensemble du réseau :

Le 25 décembre : l’horaire du dimanche sera en vigueur sur la plupart des itinéraires. Une cinquantaine de lignes de bus resteront à l’arrêt le jour de Noël.

Le 26 décembre : les trains et les bus circuleront sur l’horaire du samedi. Le lendemain de Noël, il y aura une augmentation du service sur la ligne d’autobus # 4 qui passe par le West Edmonton Mall.

Le 31 décembre : dès 17 h, le transport sera gratuit. Les oiseaux de nuit pourront profiter des horaires prolongés qui seront appliqués sur plus de 30 trajets.

Le 1er janvier : l’horaire du dimanche sera en vigueur.

Bibliothèques

La bibliothèque Rocky Ridge à Calgary sera ouverte tous les jours selon son horaire habituel, sauf le jour de Noël, où elle sera fermée.

Les portes de toutes les autres bibliothèques d’Edmonton et de Calgary resteront closes du 25 décembre au 1er janvier inclusivement. Elles ouvriront le 24 décembre et le 31 janvier avec un horaire restreint.

Patinoires

Les 25 et 26 décembre, les arénas seront fermés à Edmonton et Calgary. Il sera toujours possible de chausser ses patins sur les patinoires extérieures qui seront opérationnelles pendant les Fêtes, si le temps le permet.

Une patinoire de WinSport, à Calgary Photo : Radio-Canada

Magasinage

La majorité des magasins, des chaînes d’épicerie et des centres commerciaux seront fermés le 25 décembre. Le West Edmonton Mall échappe à cette règle : les commerces qui choisiront d’ouvrir le seront de midi à 17 h.

Le Boulevard Europa, au West Edmonton Mall, a été inspiré par l'architecture de villes européennes. Photo : Radio-Canada / Laurence Martin

Courrier

Les bureaux de Postes Canada seront fermés les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier. Les succursales exploitées par des commerces privés pourraient être ouvertes en fonction de l’horaire des établissements dans lesquels elles se trouvent.

Collecte des déchets

Il n'y aura aucun ramassage le jour de Noël et le jour de l'An à Calgary et à Edmonton. Dans les deux villes, les collectes prévues le 25 décembre et le 1er janvier seront déplacées respectivement au 24 et au 31 décembre.

Administration

Les bureaux municipaux d'Edmonton et de Calgary seront fermés durant le temps des Fêtes.

Il sera toutefois possible d'utiliser le service téléphonique 311, en tout temps, durant cette période.