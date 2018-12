Blaine Higgs propose de mettre fin à la péréquation versée aux provinces

Le premier ministre Blaine Higgs a fait cette proposition lors de la réunion des premiers ministres des provinces canadiennes, à Montréal, au début de décembre, a-t-il affirmé en entrevue avec CBC.

Personne d’autre ne semblait s’intéresser à cette idée. Le Québec était particulièrement réticent puisqu’il a reçu une augmentation [en paiements de péréquation] de 1,4 milliard de dollars , s’indigne-t-il.

Les premiers ministres provinciaux ainsi que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se sont réunis à Montréal au début de décembre. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

La péréquation est un programme fédéral qui vise à réduire au minimum les disparités fiscales entre les provinces.

Le programme est enchâssé dans la Constitution canadienne et a pour but d’assurer que les gouvernements provinciaux puissent offrir des niveaux comparables de services publics et de taux d'imposition.

D’ailleurs, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a prévu recevoir 1,8 milliard de dollars en paiements de péréquation dans son budget de 2018-2019 et devrait recevoir 2 milliards en 2019-2020.

Selon un politologue de l’Université St. Thomas, James Gillies, la proposition de Blaine Higgs n’est pas réaliste.

Cette suggestion d’arrêter les paiements de péréquation pourrait bien fonctionner dans l’Ouest canadien et en Ontario, mais pourrait être vue comme une vision à court terme au Nouveau-Brunswick, où nous dépendons beaucoup de ces paiements , a déclaré James Gillies à la CBC.

Selon moi, le travail d’un premier ministre du Nouveau-Brunswick lors des conférences des premiers ministres est de défendre la province et lutter pour elle, et non de proposer des politiques d’austérité qui pourraient sérieusement paralyser son gouvernement et nuire aux Néo-Brunswickois. James Gillies, politologue de l'Université St. Thomas

James Gillies, un politologue de l'Université St. Thomas Photo : Radio-Canada / CBC

Développer le secteur de l’énergie du N.-B.

Selon Blaine Higgs, le Nouveau-Brunswick se tire une balle dans le pied en omettant de développer des réserves importantes de gaz de schiste, ce qui pourrait changer la donne pour les finances de la province.

Il semble qu’en tant que province, on n’est simplement pas prêt à se développer. On est content d’accepter des dons, mais ne semble pas aussi prêt à faire les changements nécessaires pour contribuer nous-même à notre bien-être , soutient-il.

Si le Nouveau-Brunswick ne recevait plus 30 % de son budget à travers des paiements de péréquation, Blaine Higgs pense que l’attitude des gens à l’égard du développement des ressources changerait.

L’ancien gouvernement libéral avait mis un moratoire sur le développement des gaz de schiste au Nouveau-Brunswick lorsqu’il était au pouvoir.

Le gouvernement de Blaine Higgs pense cependant à lever ce moratoire dans certaines régions de la province, mais d’autres partis s'opposent à cette idée.

Avec les informations de CBC